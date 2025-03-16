امثال وحكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



اليوم حبيت نشارك معكم موضوع وهو الأمثال والحكم كما نعرف، كل منطقة في الجزائر عندها لهجتها الخاصة، ومعها مجموعة من الأمثال اللي تعكس حكمة الأجداد وتجاربهم في الحياة.



الفكرة بسيطة: كل واحد يشاركنا بأمثال مشهورة في منطقته مع شرح معناها، باش نتعرفوا على تراث بعضنا البعض.



نبدأ انا من وسط جزائري:

يعلم بوه النط": تقال كي يكونواحد صغير يحاول ينصح أو يفتي على واحد أكبر منه في العمر والتجربة.







"إذا كان صاحبك عسل، ما تلحسوش كامل" : يُقال على اللي لازم يحترم حدود المعاملة مع الناس وما يستغلهم بزيادة.خاصة ناس طيبة "القطيعلم بوه النط": تقال كي يكونواحد صغير يحاول ينصح أو يفتي على واحد أكبر منه في العمر والتجربة."إذا كان صاحبك عسل، ما تلحسوش كامل" : يُقال على اللي لازم يحترم حدود المعاملة مع الناس وما يستغلهم بزيادة.خاصة ناس طيبة

في انتظار أمثالكم ومشاركاتكم، خلونا نتعرفوا على حكم كل ولاية!