°•. رسالة الى صاحبات العذر الشرعي.•°

Zili Na
:: عضو منتسِب ::
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آلسـَلآم عليـڪـَـَم
يا صاحبة العذر الشرعي
من قال أنّكِ في عطلة
قد تسبقين الصائمات بعبادات كثيرة ككثرة الذكر والقرآن
فأخلصي نيتكِ وعليّ همتكِ
فالعبادات التي لا يمكن لصاحبة العذر الشرعي أدائها في رمضان هي الصيام والصلاة فقط .. وباقي العبادات كلها مسموحة .. ولكن بعض الفتيات حينما
تأتيهنّ الدورة يغلقن ملف العبادة نهائيا
ويبدأ تضييع الوقت في ما لا يفيد بحجة أنها ليست صائمة .. وهذا خلل في التفكير وغفلة في القلب
فعليك يا عزيزتي أن تنتبهي لهذه النقطة وتحرصي على إستغلال وقتك بشتى العبادات .. فلعلك تسبقين الصائمات القائمات .. فقط أصدقي مع الله
وأخلصي النية وعلّي الهمة وإحتسبي الأجر في كل فعل تقومين به وربك كريم سبحانه
لا يضيع أجر المحسنين
- عبادات مقترحة لصاحبة العذر الشرعي
خلاص النية وإحتساب الأجر في كل شيء
المحافظة على أذكار الصباح والمساء
كثرة الذكر والإستغفار في كل وقت
كثرة قراءة القرآن (بدون لمسه مباشرة) .. كقراءته من تطبيقات الجوال وغيره أو حمل المصحف بحائل كالقفازات !
الصدقة وإطعام الطعام
تفطير الصائمين وخدمتهم
بر الوالدين وخدمتهم
خدمة الزوج وأبنائه (إن كنت متزوجة)
صلة الأرحام
الإحسان إلى الآخرين
زيارة الم
رضى
قراءة كتب نافعة
طلب العلم الشرعي
آلخ ^^
#همسة_لقلبكِ
لا تظني أن تذمّركِ وغضبكِ من مجيء الدورة هو دليل على حبكِ للطاعة والتعبّد !
بل هو يدل على عدم رضاكِ بقدر الله وقدره
فالمَحِيضُ هو شيء كتبه الله على بناتِ آدم ويجب علينا جميعًا الرضا به
يجب علينا وليس فضلا منّا ^^
صحيح أن المؤمنة تتحسر بعض الشيء .. لكن فرحها بقدر الله هو أعظم من تحسرها على فوات العبادة
:
فلا يخدعنّكِ الشيطان يا جميلتي
.
.
.
ولتفطري بفرحٍ رضًى عن الله
ولتحتسبي أن فطركِ بسبب هذا هو عبادة عظيمة تتقربين بها إلى الله في رمضان
حين تغسل ✵.ﻗﻟبڪ بـ ﺎسْتَغْفِرُ ﺎلله مُهمآ تعآظم حزنڪ ، تعبڪ ، ❁.ألمُڪ ، معآنآتڪ ؛ سينزَآح ۆڪأنہ لا شيء ، ﺎسْتَغْفِرُ ✹.ﺎلله
يا صاحبة العذر الشرعي
من قال أنّكِ في عطلة
قد تسبقين الصائمات بعبادات كثيرة ككثرة الذكر والقرآن
فأخلصي نيتكِ وعليّ همتكِ
فالعبادات التي لا يمكن لصاحبة العذر الشرعي أدائها في رمضان هي الصيام والصلاة فقط .. وباقي العبادات كلها مسموحة .. ولكن بعض الفتيات حينما
تأتيهنّ الدورة يغلقن ملف العبادة نهائيا
ويبدأ تضييع الوقت في ما لا يفيد بحجة أنها ليست صائمة .. وهذا خلل في التفكير وغفلة في القلب
فعليك يا عزيزتي أن تنتبهي لهذه النقطة وتحرصي على إستغلال وقتك بشتى العبادات .. فلعلك تسبقين الصائمات القائمات .. فقط أصدقي مع الله
وأخلصي النية وعلّي الهمة وإحتسبي الأجر في كل فعل تقومين به وربك كريم سبحانه
لا يضيع أجر المحسنين
- عبادات مقترحة لصاحبة العذر الشرعي
خلاص النية وإحتساب الأجر في كل شيء
المحافظة على أذكار الصباح والمساء
كثرة الذكر والإستغفار في كل وقت
كثرة قراءة القرآن (بدون لمسه مباشرة) .. كقراءته من تطبيقات الجوال وغيره أو حمل المصحف بحائل كالقفازات !
الصدقة وإطعام الطعام
تفطير الصائمين وخدمتهم
بر الوالدين وخدمتهم
خدمة الزوج وأبنائه (إن كنت متزوجة)
صلة الأرحام
الإحسان إلى الآخرين
زيارة الم
رضى
قراءة كتب نافعة
طلب العلم الشرعي
آلخ ^^
#همسة_لقلبكِ
لا تظني أن تذمّركِ وغضبكِ من مجيء الدورة هو دليل على حبكِ للطاعة والتعبّد !
بل هو يدل على عدم رضاكِ بقدر الله وقدره
فالمَحِيضُ هو شيء كتبه الله على بناتِ آدم ويجب علينا جميعًا الرضا به
يجب علينا وليس فضلا منّا ^^
صحيح أن المؤمنة تتحسر بعض الشيء .. لكن فرحها بقدر الله هو أعظم من تحسرها على فوات العبادة
:
فلا يخدعنّكِ الشيطان يا جميلتي
.
.
.
ولتفطري بفرحٍ رضًى عن الله
ولتحتسبي أن فطركِ بسبب هذا هو عبادة عظيمة تتقربين بها إلى الله في رمضان
حين تغسل ✵.ﻗﻟبڪ بـ ﺎسْتَغْفِرُ ﺎلله مُهمآ تعآظم حزنڪ ، تعبڪ ، ❁.ألمُڪ ، معآنآتڪ ؛ سينزَآح ۆڪأنہ لا شيء ، ﺎسْتَغْفِرُ ✹.ﺎلله
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