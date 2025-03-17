°•. رسالة الى صاحبات العذر الشرعي.•°

وفيك بارك الله أختي، فعلا التذمر من الأمور اللي نقعو فيها بلا ما نحسّو، وربي يهدينا ويعيننا على حسن العبادة في هاذ الشهر الفضيل. نسأل الله القبول والتوفيق لنا جميعا



