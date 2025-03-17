وفاة العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني

إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، مصابنا الليلة جد جليل..

توفي إلى رحمة الله تعالى ريحانة مصر والعلماء قاطبة، شيخنا المحدث أبو_إسحاق_الحويني



“مات الإمامُ وقد سمت أخلاقُهُ

‏في الناسِ بينَ محبةٍ وثناءِ

‏وبكتْ عليهِ مدامعُ العُلماءِ إذْ

‏ذاقوا من الفقدِ المُريرِ بلاءِ”



قال الخطيب البغدادي: “بموت العلماء يُسد باب من أبواب العلم، ويكسف نور من أنوار الحكمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.”



“يا راحلًا تركَ العلومَ ذخائرًا

تبقى على مرِّ الزمانِ منارا

قد غابَ جسمُك عن رؤانا برهةً

لكن ذكركَ في القلوبِ منارا”