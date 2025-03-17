وفاة العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
25,331
نقاط التفاعل
29,331
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، مصابنا الليلة جد جليل..
توفي إلى رحمة الله تعالى ريحانة مصر والعلماء قاطبة، شيخنا المحدث أبو_إسحاق_الحويني

“مات الإمامُ وقد سمت أخلاقُهُ
‏في الناسِ بينَ محبةٍ وثناءِ
‏وبكتْ عليهِ مدامعُ العُلماءِ إذْ
‏ذاقوا من الفقدِ المُريرِ بلاءِ”

قال الخطيب البغدادي: “بموت العلماء يُسد باب من أبواب العلم، ويكسف نور من أنوار الحكمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.”

“يا راحلًا تركَ العلومَ ذخائرًا
تبقى على مرِّ الزمانِ منارا
قد غابَ جسمُك عن رؤانا برهةً
لكن ذكركَ في القلوبِ منارا”
 
حزنت كثيرا ..💔
قد بلغني أحد من أبناء عمومته بالدوحة بهذا الخبر

والله إن موت شيخنا الحويني ليس أبدا كموت غيره من الناس..أبدا !!

أهله حين يدفنونه سيحثون التراب على كنوز من المعرفة والأخلاق.. " أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها "
نقصانها بقبض العلماء..

هذا هو المستحق للحزن والبكاء.. ما يصبرنا إلا أن الجنة ستجمع المتحابين في الله تعالى ، رحمة الله عليه 💔

شيخي عاشرته 3 اشهر لما بترت رجله بالدوحة نعم الرجل والعلامة
 
العودة
Top