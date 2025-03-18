ماذا لو...؟ (سلسلة تفاعلية يومية)

Zili Na

Zili Na

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 مارس 2025
المشاركات
19
نقاط التفاعل
70
النقاط
3
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
أنثى
السلام عليكم رواد منتدى اللـمة الجزائرية

هل سبق لكم أن تخيّلتم سيناريوهات غريبة وغير متوقعة؟ هل فكرتم يومًا في كيف سيكون العالم لو تغيرت قوانين الطبيعة أو حدثت أشياء خارجة عن المألوف؟

يسعدني أن أقدم لكم سلسلة "ماذا لو...؟"، حيث سنطرح كل ليلة سيناريو خيالي ونترك لكم المجال للإبداع والتفكير خارج المألـوف الفكرة بسيطة: سأضع سؤالًا غريبًا، كل ليلة وأنتم ستشاركون بتخيلاتكم وإجاباتكم. لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة، فقط أفكار ممتعة وتحليل شيق!

🔹 سيناريو الليلة:
🧐 ماذا لو استيقظت يومًا ووجدت نفسك آخر إنسان على وجه الأرض؟

كيف تكون ردة فعـلك؟

أين ستذهب أولًا؟

هل ستبحث عن ناجين أم تستمتع بالوضع؟

ما هو أكبر تحدٍ ستواجهه؟

مذا ستفعل بالتفصيل !

شاركونا تخيلاتكم وأفكاركم! ✨ سنعود غدًا مع سيناريو جديد
أكثر غرابة😘
 
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