جزائري أصيب بداء الكلب ..

aljentel

aljentel

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المعروف طبيا بداء الكلب هو ما يسمى بالدارج داء الغلث وهو مرض يسببه ناب او مخلاب اي انه ينتقل بسبب عضة ثعلب او كلب او اي حيوان كما انه ينتقل بواسطة ذات الخلاب ..
داء الغلث ليس له علاج قديما إلا جغمه من دم البرازي والبرزان هم فخذ من فخوذ قبيلة مطير المعروفه والبرزان هم من الأشراف ويعود نسبهم للإمام علي بن ابي طالب ومعروف عنهم دون غيرهم هذا الشي منذ القدم وقد قال الشاعر قديما ..
حليت سلطان البرازي بين العرب
مثل القمر بين النجوم الغوارق
شريف. ابن شريف معرب
ابوه سطم وجده سلطان مارق
وقلعة مارق معروفه للبرزان وهي موجوده للآن في إقليم القصيم في السعوديه ..
إلا إن البرزان إنضموا وإنضووا ضمن قبيلة مطير قديما وأصبحوا فخذا رئيسيا من فخوذها ..
عرفوا منذ القدم بفصد الدم للمغلوب ويشفي بأمر الله والمصاب بالغث يموت بعد 40 يوما ان لم يجد برازي يفصد له لكنه بعد تقدم الطب وجد علاج لداء الغلث وخف الطلب على دم البرازي ..
يوم امس جاء رجل جزائري اسمه الدكتور حسن من الجزائر يبحث عن البرزان ليشرب من دم البرازي لانه يقول انه اخذ علاج عن الداء لكنه قرأ في النت ان دم البرازي افضل وجاء للبرزان واستقبل من قبلهم وفصدوا له ..
شكرا للبرزان على هذا الاستقبال …
 

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قال يوسےفے:
سبحان الله اول مرة اسمع عن هذا العلاج ..يمكن هي حكمة من عند الله لهاؤلاء الناس..يوت الحكمة من يشاء..
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هو امر قديم منذ عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ، يقال ان رجلا من بني سنان يقال له ابن نبغه قدم للرسول ( ص) وقال انني أصبت بداء الكلب فأعطاه الرسول من دمه وشفي ويقال ان احد ابناء او احفاد علي ابن طالب تزوج بنت ذلك الرجل او بنت بنته وصار يشفي من هذا الداء
قيل ان رسول الله وضع دمه في قطن وقال له استنشقه لكنه عصر القطنه وشرب الدم فلما شفي عاد للرسول وقال له مافعلت بالدم قال شربته يارسول الله فقال له رسول الله …
اللهم أجعلك تبري المغلوث وتعرف المعروف وتقري الضيوف …
فخذ البرزان الآن ومنذ القدم معروفين بالكرم وهم من اكرم الناس ومعروفين بإشفاء المغلوث
وانا ليس لي اطلاع على صحة هذه المعلومات انما حكايات اسمعها منذ الطفوله …
 
صباح الخير خوي بندر
يا حظكم الجميل و يا له من شرف و هذا دليل اصلكم الطيب
اتذكر يوم حكيتلي القصة
اقصصتها على بعض الزملاء كانت دهشتهم كبيرة
سبحان الله البركة تتجاوز العلم و العقل
اما الدكتور حسن فيا حظه والله
 
معليش اخوي أنا أبدا ما أصدق تلك الخرافات اذا الله عز وجل حرم الدم قال تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " فكيف يكون دواء وعلاج
 
كثير ناس قالوا بما قلتي حتى العلماء قالوا حرام ولايجوز ،، لكن لو يغلث احدهم جاء مسرعا يبحث عن برازي ..يقول راكان بن حثلين
كني غليث ما لقي له برازي
تم أربعين وشاف له بارق لاح
 
تصريح د/ حسن الجزائري
يقول انه اجراء فحص بعد الدم وانه تشافى تماما …
 

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لازم الشابات تاعنا يتزوجوا من شباب هذه القبيلة و يجيبوا لنا اطفال الي راح يحملوا هذا الدم المبارك مثل الافلام .
 

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