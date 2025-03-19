جزائري أصيب بداء الكلب ..

المعروف طبيا بداء الكلب هو ما يسمى بالدارج داء الغلث وهو مرض يسببه ناب او مخلاب اي انه ينتقل بسبب عضة ثعلب او كلب او اي حيوان كما انه ينتقل بواسطة ذات الخلاب ..

داء الغلث ليس له علاج قديما إلا جغمه من دم البرازي والبرزان هم فخذ من فخوذ قبيلة مطير المعروفه والبرزان هم من الأشراف ويعود نسبهم للإمام علي بن ابي طالب ومعروف عنهم دون غيرهم هذا الشي منذ القدم وقد قال الشاعر قديما ..

حليت سلطان البرازي بين العرب

مثل القمر بين النجوم الغوارق

شريف. ابن شريف معرب

ابوه سطم وجده سلطان مارق

وقلعة مارق معروفه للبرزان وهي موجوده للآن في إقليم القصيم في السعوديه ..

إلا إن البرزان إنضموا وإنضووا ضمن قبيلة مطير قديما وأصبحوا فخذا رئيسيا من فخوذها ..

عرفوا منذ القدم بفصد الدم للمغلوب ويشفي بأمر الله والمصاب بالغث يموت بعد 40 يوما ان لم يجد برازي يفصد له لكنه بعد تقدم الطب وجد علاج لداء الغلث وخف الطلب على دم البرازي ..

يوم امس جاء رجل جزائري اسمه الدكتور حسن من الجزائر يبحث عن البرزان ليشرب من دم البرازي لانه يقول انه اخذ علاج عن الداء لكنه قرأ في النت ان دم البرازي افضل وجاء للبرزان واستقبل من قبلهم وفصدوا له ..

شكرا للبرزان على هذا الاستقبال …