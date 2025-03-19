"هنا حيث أترك أثري"

Zili Na

Zili Na

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 مارس 2025
المشاركات
29
نقاط التفاعل
115
النقاط
5
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
أنثى


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❥⋆｡˚ بـســم الله الرحـمـن الـرحـيـم ❥⋆｡˚

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السلام عليكم رواد المنتدى،
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أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير. هنا، في هذه الزاوية، سأترك بصمتي كما هي، دون تنقيح أو تصنع، فقط كلمات تخرج من أعماقي كما تشاء. هذا المكان سيكون دفترًا مفتوحًا لمشاعري، أفكاري، وخواطري التي أنثرها كما تأتي، بلا ترتيب أو تكلف، فقط كما يهمس بها عقلي في لحظات الصمت أو الصخب.

قد تكون فرحة أشاركها معكم، أو وجعًا أتنفسه بين السطور، أو حتى فكرة عابرة لا معنى لها إلا عندي. وربما تجد نفسك بين كلماتي، وربما تمرّ عليها مرور الكرام، لكن الأكيد أنها تحمل جزءًا من روحي، وأثرًا من أيامي، وشذرات من لحظات عشتها بكل ما فيها من تناقضات.

هنا، لن تكون هناك قيود، لن أبحث عن أجمل العبارات، ولن أحاول إرضاء أحد، سأكتب كما أشعر، وأترك كلماتي تعبر عني كما هي، صافية، صادقة، وعفوية.

مرحبًا بكم في عالمي الصغير!

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#زهـرة🥀
 
تجثو بين ركام ذكرياتها تارة تضحك بمرارة وتارة أخرى يغلبها البكاء وبين
تلك وتلك تشعر بضعفها يتسلل إليها رويدا رويدا وكأنها تنهار بصمت تحت وطأة ما آلت إليه حالها لم يعد بوسعها الصمود أكثر فقد تهشم درعها الذي كان يومًا حصنها المنيع ولم يعد يقوى على صدّ سهام كلماتهم التي تتسلل نحو قلبها محاولة اختراقه وكأنها تسعى بكل قسوة لإركاعها وإخماد ما تبقى من بريق روحها
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