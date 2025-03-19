مرق كفتة بالبيض المغلي سهلة وسريعة في هاد الايام المتبقية من رمضان

سلام سلام صح فطوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم مرق بالكفتة والبيضنحتاج فقط لبصل وكفتة وبيض مغلي وتوابلالطريقة :نحضر الكفتة نحط عليها بصل مقطع رقيق و بيض و شوية خبز مرحي ومعدنوس توابل ملح وفلفل أسود فقطللمرق بصل وزيت وتوابل (ملح و فلفل أسود و كركم و زنجبيل و زعفران) الرند ومعجون طماطمنفرد الكفتة على اليد و نحط عليها بيضة مغلية ونجمع الكفتة اذا خفتي انها تنفتح معك حطيها فسيلوفان و ثقبيها باش تتشرب المرقو ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال