مرق كفتة بالبيض المغلي سهلة وسريعة في هاد الايام المتبقية من رمضان

GHcook

GHcook

:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
28 جانفي 2025
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سلام سلام صح فطوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم مرق بالكفتة والبيض
نحتاج فقط لبصل وكفتة وبيض مغلي وتوابل
الطريقة :
نحضر الكفتة نحط عليها بصل مقطع رقيق و بيض و شوية خبز مرحي ومعدنوس توابل ملح وفلفل أسود فقط
للمرق بصل وزيت وتوابل (ملح و فلفل أسود و كركم و زنجبيل و زعفران) الرند ومعجون طماطم
نفرد الكفتة على اليد و نحط عليها بيضة مغلية ونجمع الكفتة اذا خفتي انها تنفتح معك حطيها فسيلوفان و ثقبيها باش تتشرب المرق
و ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال 🤗🌙
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قال ام أمينة:
الله يبارك
مشكورة على الوصفة
أنا نديرها صوص بلونش بالمعدنوس
انا في انتظار جديد وصفاتك
موفقة
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الله يبارك بعمرك
العفو حبيبتي
اممم تجي بنينة
ان شاء الله
🤗🤗
 
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