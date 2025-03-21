اشتقت إلى هذا الصرح الرائــــــــــع🤍

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهها قد عدت والعود أحمدصحا رمضانكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال علبالي روطار راهو قريب العيد هههههكيف هي أخباركم منكم من يتذكرني ومنكم من نسانيمعكم أختكم صفاء عضوة قديمةشغلتنا الحياة وشغلني ابني حفظه الله ورعاه لم يعد لي الوقت الكافي لدخول بشكل يومي للمنتدى ♥دمتــــــــــــــــم سالميـــــــــــن