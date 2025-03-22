وائل المنزلاوي
:: عضو منتسِب ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 26 فيفري 2023
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- نقاط التفاعل
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- 3
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا
هل تعرف كم عدد الرسل و الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين؟
أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا
هل تعرف كم عدد الرسل و الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين؟