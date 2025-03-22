  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفزوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مدرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز ما هو إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

هل تعرف كم عدد الرسل و الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين؟

وائل المنزلاوي

وائل المنزلاوي

:: عضو منتسِب ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
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