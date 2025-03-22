تفعيل ويندوز 10 و 11 مدى الحياة Microsoft Activation W-indows 3.0

عوض السوداني
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نقدم لكم اليوم أحدث إصدار من برنامج
Microsoft Activation Scripts 3.0
لتفعيل ويندوز 10 و 11 والاوفيس مدى الحياة
البرامج النصية لتنشيط Microsoft (MAS)
منشط Windows و Office مفتوح المصدر يتميز بطرق تنشيط
HWID و Ohook و TSforge و KMS38 و Online KMS
جنبا إلى جنب مع استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدمة.
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كيفية تنشيط Windows / Office؟
الطريقة 1 - PowerShell (Windows 8 والإصدارات الأحدث)
معلومات
１.افتح PowerShellللقيام بذلك ، اضغط على مفتاح Windows + X
ثم حدد PowerShell أو Terminal.
２.انسخ الرمز أدناه والصقه ، ثم اضغط على Enter.
كود:
https://get.activated.win IRM | IEX
كود:
https://massgrave.dev/get IRM | IEX
４.هذا كل ما في الأمر
الطريقة 2 - التقليدية (Windows 7 والإصدارات الأحدث)
انقر هنا للعرض
１.قم بتنزيل الملف المرفق
２.انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف المضغوط الذي تم تنزيله واستخرجه
３.في المجلد المستخرج، ابحث عن المجلد المسمى الإصدار الكل في واحد
４.قم بتشغيل الملف المسمى MAS_AIO.cmd
５.سترى خيارات التنشيط ، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
６.هذا كل ما في الأمر.
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لا يعمل
•إذا لم تتمكن من تشغيل MAS باستخدام طريقة PowerShell ، فيرجى الرجوع إلى الطريقة 2 المذكورة أعلاه.
•إذا تم تشغيل MAS وأظهر البرنامج النصي أي أخطاء ،
فتحقق من أي خطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها المذكورة باللون الأزرق وحاول اتباعها.
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ملاحظه
•يقوم الأمر IRM في PowerShell بتنزيل برنامج نصي من عنوان URL محدد، ويقوم الأمر IEX بتنفيذه.
•تحقق دائما من عنوان URL قبل تنفيذ الأمر وتحقق من المصدر في حالة تنزيل الملفات يدويا.
•كن حذرا ، حيث ينشر البعض برامج ضارة متخفية في شكل MAS باستخدام عناوين URL مختلفة في أمر IRM.
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أحدث إصدار من MAS
الإصدار الأخير - الإصدار 3.0 (2025/02/14).
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