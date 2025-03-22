  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

لما تتآمر علينا الظروف عندما نكون في أمس الحاجة إليها؟؟

اسماعيل22

اسماعيل22

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السلااااام عليكم و رحمة الله و بركااااته
اخواني اخواتي هااا قد عدنا اليكم و في طياتنا موضوع جديد
اسميها فلسفات بعد الافطار ههههه
اما بعد،
يبدو أن هناك قانونا غير مسرود في هذا العالم ينص على أن كل شيء سيخذلك حين تحتاجه بشدة ! سواء كانت تكنولوجيا، طقس،ثياب، أو حتى الاشخاص
الجميع يتحد ضدك في اللحظة الحاسمة.
_ فهل نعيش في محاكاة ساخرة؟
_ أم أن الحياة تحب المقالب أكثر من اللازم؟

بعض الأمثلة التي تثبت وجود مؤامرة كونية:

1. الطقس والمناسبات:
إذا خططت لنزهة مشمسة مع العائلة او الاصدقاء، فاستعد لأكبر عاصفة مطرية ههه
وإذا كنت ترتدي الأبيض، فإن الطين و القهوة سيجدان طريقهما إليك بلا شك.

2. المواصلات وتوقيتك الدقيق:
الحافلة او طرامواي يتأخران عندما تكون في عجلة من أمرك، لكنهما يصلان في الموعد تماما عندما تكون مرتاحا.
إذا كنت في سيارة أجرة ولديك موعد مهم، فجأة تظهر أزمة مرور لم تحدث منذ الفوز بكأس افريقيا ههه


3. الملابس والأحداث المفاجئة:
لن تكتشف أن ملابسك ممزقة او بها بقعة إلا عندما تصل إلى مكان مهم.😭
الحذاء الذي اشتريته مؤخرا سيكون مريحا،حتى تقرر المشي به مسافة طويلة.😬😬

4. العقل والاختبارات:
المعلومات التي كنت تحفظها طوال الأسبوع عزيزي الطالب ستتبخر فور جلوسك أمام ورقة الامتحان.🙄

وإذا كنت قد نسيت دراسة شيء ما، فتأكد أن السؤال الأول سيكون عنه!🤭

_ فهل تعتقدون أن هذه المصائب تحدث عشوائيا أم أن هناك سرًّا وراءها؟

ما أكثر موقف ساخر حصل لكم وأقنعكم أن العالم يمشي ضدكم؟

في انتظار قصصكم الكوميدية لعلنا نجد حلا لهذه الازمة

اخوكم اسماعيل 😁
 
صايرة معي هذهِ الايام 🤭

وين نقول غدوة نروح نترفس نلقاها تصب مطر الله يبارك ولبرد 😜

وقلبي محروق علي التحواس 🤭
 

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