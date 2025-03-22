لما تتآمر علينا الظروف عندما نكون في أمس الحاجة إليها؟؟

السلااااام عليكم و رحمة الله و بركااااتهاخواني اخواتي هااا قد عدنا اليكم و في طياتنا موضوع جديداسميها فلسفات بعد الافطار هههههاما بعد،يبدو أن هناك قانونا غير مسرود في هذا العالم ينص على أن كل شيء سيخذلك حين تحتاجه بشدة ! سواء كانت تكنولوجيا، طقس،ثياب، أو حتى الاشخاصالجميع يتحد ضدك في اللحظة الحاسمة._ فهل نعيش في محاكاة ساخرة؟_ أم أن الحياة تحب المقالب أكثر من اللازم؟بعض الأمثلة التي تثبت وجود مؤامرة كونية:1. الطقس والمناسبات:إذا خططت لنزهة مشمسة مع العائلة او الاصدقاء، فاستعد لأكبر عاصفة مطرية هههوإذا كنت ترتدي الأبيض، فإن الطين و القهوة سيجدان طريقهما إليك بلا شك.2. المواصلات وتوقيتك الدقيق:الحافلة او طرامواي يتأخران عندما تكون في عجلة من أمرك، لكنهما يصلان في الموعد تماما عندما تكون مرتاحا.إذا كنت في سيارة أجرة ولديك موعد مهم، فجأة تظهر أزمة مرور لم تحدث منذ الفوز بكأس افريقيا ههه3. الملابس والأحداث المفاجئة:لن تكتشف أن ملابسك ممزقة او بها بقعة إلا عندما تصل إلى مكان مهم.الحذاء الذي اشتريته مؤخرا سيكون مريحا،حتى تقرر المشي به مسافة طويلة.4. العقل والاختبارات:المعلومات التي كنت تحفظها طوال الأسبوع عزيزي الطالب ستتبخر فور جلوسك أمام ورقة الامتحان.وإذا كنت قد نسيت دراسة شيء ما، فتأكد أن السؤال الأول سيكون عنه!_ فهل تعتقدون أن هذه المصائب تحدث عشوائيا أم أن هناك سرًّا وراءها؟ما أكثر موقف ساخر حصل لكم وأقنعكم أن العالم يمشي ضدكم؟في انتظار قصصكم الكوميدية لعلنا نجد حلا لهذه الازمةاخوكم اسماعيل