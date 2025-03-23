برنامج xara3d6 لعمل التصاميم ثلاثية الأبعاد من البدايه الى الاحتراف روابط حصرية

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اقدم لكم اليوم وحصرى

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برنامج

Xara3D6





والشرح كامل بالصور من البدايه الى الاحتراف

والكراك

وبرنامج الحل النهائى لمشكله اللغه العربيه

فى جميع البرامج التى لا تدعم اللغه العربيه

البرنامج ليس حصرى

لكن الحصرى هنا هو الشرح

شرح البرنامج بكل ما فيه

شرح عمل صور متحركه 3d بهذا البرنامج الرائع

هو برنامج ثلاثي الابعاد يقوم بالتاثير على النصوص

ويجعلها تتحرك حسب اختيارك

تستطيع ان تعمل به نصوص متحركة ومجسمة ثلاثية الابعاد

وتضعها فى توقيعك اوتضيفها الى مقدمة فيلم

فهوا يصدر الا نماط التالية ملف فيلم avi .

ملف صورة متحركة gif & bmb

ملف فلاش Swish

شاشة توقف *scr











ونبدأالشرح مع تنصيب البرنامج



بسم الله

انتهت الان مرحله تنصيب البرنامج نأتى الى مرحله التفعيل



اتبع الخطوات

1

2

المرحله الثالثه وهى التعامل مع البرنامج



اتبع الخطوات

دى شاشه البدايه

الكتابه هنا بالانجليزيه

من الكتابه بالعربى استعمل البرنامج التالى

GI-Arabic Now 1.0

شرح تنصيب البرنامج

موضح هنا شكل البرنامج

وهناك ثلاثه اشياء



1- كتابه الاسم او النص الذى تريده



2- تعديله وتعديل الخط



3-نسخ النص بالضغط على نسخ كما هو موضح بالصورة





نعود الى ما كنا عليه



بعد نسخ النص نذهب الى البرنامج ونضغط على Aa

كما هو موضح بالصوره

ثم نضغط على مفتاحى ctrl + v لنسخ النص فى مكانه انظر الى الصوره

ثم اضغط على موافق يظهر لك الاسم كالتالى

وهناك 13 اداه مهمه فى البرنامج سوف يتم شرحها ان شاء الله

نأتى الى الاداه الاولى



وهى مشروحه بالاعلى وتستخدم لكتابه النصوص





الاداه الثانيه

كما هو موضح هناك 13 شى يمكن التحكم بألوانهم



الاداه الثالثه

ويكون كالتالى

او

الاداه الرابعه

الاداه الخامسه

الاداه رقم 6

الاداه رقم 7

الاداه الاخيره فى شرحى والباقى سهل جدا يبقى عليكم

ملاحظه هامه فى الاداه رقم 9

هناك مربه يحتوى على 30

واخر على 10

عند تغيير الرقام يتم التحكم فى سرعه دوران المؤثر

واخيرا تحويل المشروع الى صوره متحركه او فيديو او ملف فلاش



اتبع الصور

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

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