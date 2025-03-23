  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

برنامج xara3d6 لعمل التصاميم ثلاثية الأبعاد من البدايه الى الاحتراف روابط حصرية

عوض السوداني

عوض السوداني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 مارس 2025
المشاركات
11
نقاط التفاعل
30
النقاط
3
محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر



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اعزائى واحبائى اعضاء منتدى
التميز والابداع
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اقدم لكم اليوم وحصرى
فقط على منتدانا الحبيب
برنامج
Xara3D6
XZPvHCd.png

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والشرح كامل بالصور من البدايه الى الاحتراف
والكراك
وبرنامج الحل النهائى لمشكله اللغه العربيه
فى جميع البرامج التى لا تدعم اللغه العربيه
البرنامج ليس حصرى
لكن الحصرى هنا هو الشرح
شرح البرنامج بكل ما فيه
شرح عمل صور متحركه 3d بهذا البرنامج الرائع
هو برنامج ثلاثي الابعاد يقوم بالتاثير على النصوص
ويجعلها تتحرك حسب اختيارك
تستطيع ان تعمل به نصوص متحركة ومجسمة ثلاثية الابعاد
وتضعها فى توقيعك اوتضيفها الى مقدمة فيلم
فهوا يصدر الا نماط التالية ملف فيلم avi .
ملف صورة متحركة gif & bmb
ملف فلاش Swish
شاشة توقف *scr

GYEITEz.jpg

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ونبدأالشرح مع تنصيب البرنامج

بسم الله

9JPdYNQ.jpg


7rNDUwA.jpg


m0nG3kG.jpg


6asZpw9.jpg


IK0OSQj.jpg


Vw3PpL0.jpg



انتهت الان مرحله تنصيب البرنامج نأتى الى مرحله التفعيل

اتبع الخطوات
1
hR4u2sa.jpg


2
SKd7qpV.jpg




المرحله الثالثه وهى التعامل مع البرنامج

اتبع الخطوات
Yrm2GUB.jpg


دى شاشه البدايه
الكتابه هنا بالانجليزيه
من الكتابه بالعربى استعمل البرنامج التالى
GI-Arabic Now 1.0
شرح تنصيب البرنامج

xWaJQy3.jpg


T3K1Epf.jpg


38JUJpn.jpg


o4lCDzT.jpg


NEANfNM.jpg


z8B9qiL.jpg


موضح هنا شكل البرنامج
وهناك ثلاثه اشياء

1- كتابه الاسم او النص الذى تريده

2- تعديله وتعديل الخط

3-نسخ النص بالضغط على نسخ كما هو موضح بالصورة


نعود الى ما كنا عليه

بعد نسخ النص نذهب الى البرنامج ونضغط على Aa
كما هو موضح بالصوره
ثم نضغط على مفتاحى ctrl + v لنسخ النص فى مكانه انظر الى الصوره

hiGTfXB.jpg


ثم اضغط على موافق يظهر لك الاسم كالتالى

eL3dqbp.jpg


وهناك 13 اداه مهمه فى البرنامج سوف يتم شرحها ان شاء الله

V4JQM5I.jpg



نأتى الى الاداه الاولى

وهى مشروحه بالاعلى وتستخدم لكتابه النصوص


الاداه الثانيه

7RBffba.jpg


كما هو موضح هناك 13 شى يمكن التحكم بألوانهم

الاداه الثالثه

NuBE6FD.jpg


ويكون كالتالى

5ZCUHfq.jpg


او

qoq8fVJ.jpg



الاداه الرابعه

rqcSg4q.jpg



4uvfNdj.jpg


S691RjY.jpg



الاداه الخامسه
ne8SInO.jpg


ChCpxSs.jpg





الاداه رقم 6

9wEvCVa.jpg



الاداه رقم 7

k7GuIZg.jpg


U2A6qXk.jpg


IBloUGH.jpg




الاداه الاخيره فى شرحى والباقى سهل جدا يبقى عليكم

Q99zR9N.jpg



ملاحظه هامه فى الاداه رقم 9
هناك مربه يحتوى على 30
واخر على 10
عند تغيير الرقام يتم التحكم فى سرعه دوران المؤثر
واخيرا تحويل المشروع الى صوره متحركه او فيديو او ملف فلاش

اتبع الصور

uK648Nq.jpg


LM3wFmZ.jpg


KQLmpLM.jpg





wZw0cxs.gif

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع





 

المرفقات

  • الكــــراك رفع عوض السوداني.zip
    949 KB · المشاهدات: 0
  • السيريال رفع عوض السوداني.zip
    1.2 KB · المشاهدات: 0
  • التعـريب رفع عوض السوداني.zip
    204.3 KB · المشاهدات: 0
  • برنامج دعم العربية رفع عوض السوداني.zip
    2.5 MB · المشاهدات: 0
اليكم بعض الصور التى تم صناعتها بالبرنامج

io5zkKM.gif


PsIJHe7.gif


NyFY95w.gif


lsCo9BG.gif


XjkaGqx.gif


jddz699.gif

170040


170041


MnA8BXc.gif


4UCCB39.gif








wZw0cxs.gif


نأتى هنا الى المرحله الاخيره
تحميل البرنامج

:: لتحميل البرنامج + السيريال + التعريب + برنامج الكتابة بالعربي ::
حمل هنا رابط واحد ملف مضغوط به كل البرامج
باسوورد فك الضغط awad


wZw0cxs.gif



من موقع قوقل درايف


لتحميل الكل رابط واحد


wZw0cxs.gif


أو من هنا البرامج منفصلة
مرفوعة علي قوقل درايف


البرنامج Xara3D


wZw0cxs.gif


السيريال SN.Xara3D


wZw0cxs.gif


التعريب ARABIC


wZw0cxs.gif


برنامج الكتابة بالعربي GIArabic



wZw0cxs.gif



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