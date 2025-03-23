  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

XARA 3D MAKER 7 لإنشاء صور وتصاميم نصية ثلاثية الابعاد مع التفعيل والتعريب الحصري

عوض السوداني

عوض السوداني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 مارس 2025
المشاركات
11
نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر


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فحص التفعيل 0/72

فحص التعريب 0/71

تحميل البرنامج+التعريب+التفعيل+الإضافات بالمرفقات
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اقدم لكم اليوم برنامج اكسارا 7 + التعريب والتفعيل
و الكتابة بالعربية بدون أي برامج اطلاقا
برنامج يتيح لك إنشاء صور و تصميمات نصية ثلاثية الأبعاد
فهو يوفر لك العديد من القوالب الجاهزة لتعديل عليها
وأيضا يمكنك تصميم شعارات لشركتك أو موقعك الالكتروني
بدون معرفة مسبقة بالتصميم كما يمكنك عمل أزرار جميلة جدا
وبعدة أشكال و البرنامج أداة جميلة لتطوير موقعك
من ناحية التصميم كما يستخدم البرنامج تقنيات لمعالجة الصور
للمحافظة على جودتها كما يمكنك عمل صور متحركة
بحركات وتأثيرات مذهلة تستطيع حفظها على شكل ملفات فلاشية
أو صور جيف و على شكل فيديو وأيضا يمكنك حفظ تصميمك
على شكل شاشة توقف لجهازك و هذا آخر إصدار للبرنامج لحد الآن
و بعدة تحسينات جديد ة وأيضا جمعت لكم بعض الاضافات المميزة.

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المرفقات

  • التفعيل.rar
    1.7 MB · المشاهدات: 0
  • التعريب.rar
    264.3 KB · المشاهدات: 0
  • اضافات.rar
    5.5 MB · المشاهدات: 0
  • البرنامج.txt
    108 bytes · المشاهدات: 0
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