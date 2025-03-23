XARA 3D MAKER 7 لإنشاء صور وتصاميم نصية ثلاثية الابعاد مع التفعيل والتعريب الحصري

عوض السوداني
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فحص التفعيل 0/72
فحص التعريب 0/71
تحميل البرنامج+التعريب+التفعيل+الإضافات بالمرفقات
اقدم لكم اليوم برنامج اكسارا 7 + التعريب والتفعيل
و الكتابة بالعربية بدون أي برامج اطلاقا
برنامج يتيح لك إنشاء صور و تصميمات نصية ثلاثية الأبعاد
فهو يوفر لك العديد من القوالب الجاهزة لتعديل عليها
وأيضا يمكنك تصميم شعارات لشركتك أو موقعك الالكتروني
بدون معرفة مسبقة بالتصميم كما يمكنك عمل أزرار جميلة جدا
وبعدة أشكال و البرنامج أداة جميلة لتطوير موقعك
من ناحية التصميم كما يستخدم البرنامج تقنيات لمعالجة الصور
للمحافظة على جودتها كما يمكنك عمل صور متحركة
بحركات وتأثيرات مذهلة تستطيع حفظها على شكل ملفات فلاشية
أو صور جيف و على شكل فيديو وأيضا يمكنك حفظ تصميمك
على شكل شاشة توقف لجهازك و هذا آخر إصدار للبرنامج لحد الآن
و بعدة تحسينات جديد ة وأيضا جمعت لكم بعض الاضافات المميزة.