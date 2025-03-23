رمضان في القلب كنت خير نزيلا

أزف الفراق وقد نويت رحيلا



لا أوحش الله منك ياشهر الهدى

شهر الصيام وللجنان سبيلا



لا أوحش الله منك ياشهر التقى

شهر القيام ،والقول فيك جميلا



طوبى لكل من تدبر أمره

ودعا المجيب بكرة وأصيلا



لا أوحش الله منك ياشهر الصفا

أوجبت لكل خصومة تعطيلا



رب البرية قد حباك بفضله

وعلى الشهور زادك تفضيلا



لأجلك النار أغلق الله بابها

والمارد الشيطان مكبلا تكبيلا



ولكل من صام وقام وابتهل

فتح الجنان وزادك تبجيلا



لا أوحش الله منك يارمضان

والدمع لفراق الحبيب يسيلا



يا من تنوف على الشهور بليلة

كألف شهر فضلت تفضيلا



فيها الكتاب على النبي المصطفى

آياته ذكرا نزلت تنزيلا





كاتبه البراء



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