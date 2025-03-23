  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

رمضان في القلب كنت خير نزيلا

عوض السوداني

عوض السوداني

:: عضو منتسِب ::
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22 مارس 2025
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رمضان في القلب كنت خير نزيلا
أزف الفراق وقد نويت رحيلا

لا أوحش الله منك ياشهر الهدى
شهر الصيام وللجنان سبيلا

لا أوحش الله منك ياشهر التقى
شهر القيام ،والقول فيك جميلا

طوبى لكل من تدبر أمره
ودعا المجيب بكرة وأصيلا

لا أوحش الله منك ياشهر الصفا
أوجبت لكل خصومة تعطيلا

رب البرية قد حباك بفضله
وعلى الشهور زادك تفضيلا

لأجلك النار أغلق الله بابها
والمارد الشيطان مكبلا تكبيلا

ولكل من صام وقام وابتهل
فتح الجنان وزادك تبجيلا

لا أوحش الله منك يارمضان
والدمع لفراق الحبيب يسيلا

يا من تنوف على الشهور بليلة
كألف شهر فضلت تفضيلا

فيها الكتاب على النبي المصطفى
آياته ذكرا نزلت تنزيلا


كاتبه البراء

 

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