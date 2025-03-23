~[ بعض خربشاتي ]~ ..

رواد اللمة

مبارك

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المغفور لهم

العُتقاء

بين أزقة اللمة

قبل 8 سنوات

تجديدها

اكرام براءة

لمعانُ الأحداق

هذه المشاركة التي كانت في جويلية 2017

و هذا تجديدي لها اليـــوم بتاريخ 23 - مارس - 2025

بعض الأحيان

أتوافقونني ؟ ما رأيكم ؟

إليكم بعضا من خربشاتي

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