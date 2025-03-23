  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

~[ بعض خربشاتي ]~ ..

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله

أهلا بكم رواد اللمة الأفاضل
عساكم بخير
رمضانكم مبارك
نسأل الله أن يجعلنا فيه من المقبولين ،
المغفور لهم و العُتقاء

بينما أنا أتجول - بين أزقة اللمة -
وجدتُ مشاركة لي
يعود تاريخها لما قبل 8 سنوات ( حوالي )

فخطرت ببالي فكرة [ تجديدها ]
و أدع لكم خيار رؤية الفرق
و كيف تطور ذلك

يعني لم يتغير الاسم فقط
من - اكرام براءة - لـِ - لمعانُ الأحداق -
بل حكايا كثيرة بينهما ^^

المهم حتى لا أطيل أكثر
هذه المشاركة التي كانت في جويلية 2017

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خط بريء بسيط جميل - ربما -

و هذا تجديدي لها اليـــوم بتاريخ 23 - مارس - 2025

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حتى الخط يعبر عن صاحبه في [ بعض الأحيان ]
أتوافقونني ؟ ما رأيكم ؟


إليكم بعضا من خربشاتي
التي أخطها بين الحين و الآخر
خاصة إذا لم أجد ما افعل و أمامي ورقة و قلم
أو في لحظات - الانطفاء - الغريبة
" نكتب أي بيت / اقتباس يجي في بالي "

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تحمّست ، حطيتلكم بزّاف ^^

المهم عندي الكثير منهم
لا أحصيها
- كون نبقى نحط مانكملش -
حبسني اللمة قالي " يمكن ارفاق 15 برك "
المهم هذا ماكان ^^

دمتم بخير ..
 
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