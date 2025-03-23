~[ بعض خربشاتي ]~ ..

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله
أهلا بكم رواد اللمة الأفاضل
عساكم بخير
رمضانكم مبارك
نسأل الله أن يجعلنا فيه من المقبولين ،
المغفور لهم و العُتقاء
بينما أنا أتجول - بين أزقة اللمة -
وجدتُ مشاركة لي
يعود تاريخها لما قبل 8 سنوات ( حوالي )
فخطرت ببالي فكرة [ تجديدها ]
و أدع لكم خيار رؤية الفرق
و كيف تطور ذلك
يعني لم يتغير الاسم فقط
من - اكرام براءة - لـِ - لمعانُ الأحداق -
بل حكايا كثيرة بينهما ^^
المهم حتى لا أطيل أكثر
هذه المشاركة التي كانت في جويلية 2017
خط بريء بسيط جميل - ربما -
و هذا تجديدي لها اليـــوم بتاريخ 23 - مارس - 2025
حتى الخط يعبر عن صاحبه في [ بعض الأحيان ]
أتوافقونني ؟ ما رأيكم ؟
إليكم بعضا من خربشاتي
التي أخطها بين الحين و الآخر
خاصة إذا لم أجد ما افعل و أمامي ورقة و قلم
أو في لحظات - الانطفاء - الغريبة
" نكتب أي بيت / اقتباس يجي في بالي "
تحمّست ، حطيتلكم بزّاف ^^
المهم عندي الكثير منهم
لا أحصيها
- كون نبقى نحط مانكملش -
حبسني اللمة قالي " يمكن ارفاق 15 برك "
المهم هذا ماكان ^^
دمتم بخير ..
أهلا بكم رواد اللمة الأفاضل
عساكم بخير
رمضانكم مبارك
نسأل الله أن يجعلنا فيه من المقبولين ،
المغفور لهم و العُتقاء
بينما أنا أتجول - بين أزقة اللمة -
وجدتُ مشاركة لي
يعود تاريخها لما قبل 8 سنوات ( حوالي )
فخطرت ببالي فكرة [ تجديدها ]
و أدع لكم خيار رؤية الفرق
و كيف تطور ذلك
يعني لم يتغير الاسم فقط
من - اكرام براءة - لـِ - لمعانُ الأحداق -
بل حكايا كثيرة بينهما ^^
المهم حتى لا أطيل أكثر
هذه المشاركة التي كانت في جويلية 2017
خط بريء بسيط جميل - ربما -
و هذا تجديدي لها اليـــوم بتاريخ 23 - مارس - 2025
حتى الخط يعبر عن صاحبه في [ بعض الأحيان ]
أتوافقونني ؟ ما رأيكم ؟
إليكم بعضا من خربشاتي
التي أخطها بين الحين و الآخر
خاصة إذا لم أجد ما افعل و أمامي ورقة و قلم
أو في لحظات - الانطفاء - الغريبة
" نكتب أي بيت / اقتباس يجي في بالي "
تحمّست ، حطيتلكم بزّاف ^^
المهم عندي الكثير منهم
لا أحصيها
- كون نبقى نحط مانكملش -
حبسني اللمة قالي " يمكن ارفاق 15 برك "
المهم هذا ماكان ^^
دمتم بخير ..