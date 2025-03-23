رئيس الجمهورية يوافق على إدماج 82147 أستاذ متعاقد

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على إدماج 82.410 أستاذ متعاقد في مختلف الأطوار التعليمية.



وحسب بيان لمجلس الوزراء المنعقد اليوم، يأتي قرار الرئيس تبون مواصلة للوفاء بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي، وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء.



وأوضح البيان، أن قرار الإدماج هذا يأتي بعد عملية إدماج سابقة شملت 62 ألف أستاذ متعاقد ليصل المجموع إلى إدماج 144.410 أستاذ في كل الأطوار.