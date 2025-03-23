  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

رئيس الجمهورية يوافق على إدماج 82147 أستاذ متعاقد

Fethi.dz

Fethi.dz

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وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على إدماج 82.410 أستاذ متعاقد في مختلف الأطوار التعليمية.

وحسب بيان لمجلس الوزراء المنعقد اليوم، يأتي قرار الرئيس تبون مواصلة للوفاء بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي، وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء.

وأوضح البيان، أن قرار الإدماج هذا يأتي بعد عملية إدماج سابقة شملت 62 ألف أستاذ متعاقد ليصل المجموع إلى إدماج 144.410 أستاذ في كل الأطوار.
 
الحمد لله و الله فرحت للاحباب اللي لحقهم الادماج و الله يستاهلون
على الاقل كاين عائلات راح تطمن و ترتاح
@الطيب الجزائري84 @السلطانة
 
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