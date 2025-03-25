  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

خمس مفاتيح للنجاح الحقيقي

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
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5 مفاتيح نفسية للنجاح الحقيقي!
(احفظها عندك وارجع لها دائما)

1️⃣ ابنِ ثقتك بنفسك بالتجربة والمعرفة
2️⃣ التزم بأهدافك بإصرار ومرونة
3️⃣ تفاءل كل يوم بتفاؤل واقعي
4️⃣ قارن نفسك بنسختك السابقة، مش بالناس
5️⃣ لا تعطي المحبطين والمتشائمين سلطة على أفكارك وحاول تجنبهم واقترب من الاشخاص الايجابين والمتفائلين

✨ تذكّر: النجاح ليس ضربة حظ، هو تراكم قرارات نفسية صحية!
 
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