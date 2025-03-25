خمس مفاتيح للنجاح الحقيقي

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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5 مفاتيح نفسية للنجاح الحقيقي!
(احفظها عندك وارجع لها دائما)
ابنِ ثقتك بنفسك بالتجربة والمعرفة
التزم بأهدافك بإصرار ومرونة
تفاءل كل يوم بتفاؤل واقعي
قارن نفسك بنسختك السابقة، مش بالناس
لا تعطي المحبطين والمتشائمين سلطة على أفكارك وحاول تجنبهم واقترب من الاشخاص الايجابين والمتفائلين
تذكّر: النجاح ليس ضربة حظ، هو تراكم قرارات نفسية صحية!
(احفظها عندك وارجع لها دائما)
ابنِ ثقتك بنفسك بالتجربة والمعرفة
التزم بأهدافك بإصرار ومرونة
تفاءل كل يوم بتفاؤل واقعي
قارن نفسك بنسختك السابقة، مش بالناس
لا تعطي المحبطين والمتشائمين سلطة على أفكارك وحاول تجنبهم واقترب من الاشخاص الايجابين والمتفائلين
تذكّر: النجاح ليس ضربة حظ، هو تراكم قرارات نفسية صحية!