  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

قاطو العيد/ قاطو تاع الناس

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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و الله في خاطري واحد السؤال قلت نسقسيكم
غي حنا عندنا المدام كي تخدم القاطو تتقلق و لا عندكم تاني انتوما
ياتل ترجع الهدرة معاها قليلة
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تقول راها تفكك في بونبا و لا قنبولة
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كي توصل عند عتبة باب الكوزينة تسمع تتواغا
ارججججججججججع ماااااا تقرررررربش روووووووووووح من هيييييييييه
و باش تذوق لازم تكون عندك واسطة كحلة
و اذا و ركز مع اذا و اذا خلاوك تذوق
يعطوك هاذاك الطرف اللي في قنت السينوا
ولا كاش حبة فات ليها الطياب او حبة طاحت زيادة في الحساب تاع زوج حبات فوق بعض
و الكاااارثة
باش ترقد فالشومبرة لي فيها الڨاطو تاع العيد
لازملك تكون مأدي اليمين الدستوري
وتكون عندك حسن السيرة وحسن السلوك

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المهم قاطو الناس حتى اشعار اخر


خبرونا على هاذ المقريبة اذا تان عندكم ولا ق عندنا


موضوع على السريع سلااام
 
كامل البيوت الجزائرية نظن كيفكيف
- عقلية واحدة متوارثة -
مي صح نتعبو عليها باينة خلو نهار العيد و تشوفوها و تذوقوها
اذا فتحنا العلبة الآن تخلاص قبل العيد
و " الضياف " وش نحطولهم ؟

نظن التفكير هذا جاي من مبدأ - إكرام الضيف -
الأحسن ديما يبقى للضياف
الجزائري لي يُحسن الضيافة و لو ماعندوش ^^
 
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