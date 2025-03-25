قاطو العيد/ قاطو تاع الناس

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 17,842
- الحلول
- 2
- نقاط التفاعل
- 53,107
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
و الله في خاطري واحد السؤال قلت نسقسيكم
غي حنا عندنا المدام كي تخدم القاطو تتقلق و لا عندكم تاني انتوما
ياتل ترجع الهدرة معاها قليلة
غي حنا عندنا المدام كي تخدم القاطو تتقلق و لا عندكم تاني انتوما
ياتل ترجع الهدرة معاها قليلة
تقول راها تفكك في بونبا و لا قنبولة
كي توصل عند عتبة باب الكوزينة تسمع تتواغا
ارججججججججججع ماااااا تقرررررربش روووووووووووح من هيييييييييه
و باش تذوق لازم تكون عندك واسطة كحلة
و اذا و ركز مع اذا و اذا خلاوك تذوق
يعطوك هاذاك الطرف اللي في قنت السينوا
ولا كاش حبة فات ليها الطياب او حبة طاحت زيادة في الحساب تاع زوج حبات فوق بعض
و الكاااارثة
باش ترقد فالشومبرة لي فيها الڨاطو تاع العيد
لازملك تكون مأدي اليمين الدستوري
وتكون عندك حسن السيرة وحسن السلوك
المهم قاطو الناس حتى اشعار اخر
خبرونا على هاذ المقريبة اذا تان عندكم ولا ق عندنا
موضوع على السريع سلااام
كي توصل عند عتبة باب الكوزينة تسمع تتواغا
ارججججججججججع ماااااا تقرررررربش روووووووووووح من هيييييييييه
و باش تذوق لازم تكون عندك واسطة كحلة
و اذا و ركز مع اذا و اذا خلاوك تذوق
يعطوك هاذاك الطرف اللي في قنت السينوا
ولا كاش حبة فات ليها الطياب او حبة طاحت زيادة في الحساب تاع زوج حبات فوق بعض
و الكاااارثة
باش ترقد فالشومبرة لي فيها الڨاطو تاع العيد
لازملك تكون مأدي اليمين الدستوري
وتكون عندك حسن السيرة وحسن السلوك
المهم قاطو الناس حتى اشعار اخر
خبرونا على هاذ المقريبة اذا تان عندكم ولا ق عندنا
موضوع على السريع سلااام