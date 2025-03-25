قاطو العيد/ قاطو تاع الناس

كامل البيوت الجزائرية نظن كيفكيف

- عقلية واحدة متوارثة -

مي صح نتعبو عليها باينة خلو نهار العيد و تشوفوها و تذوقوها

اذا فتحنا العلبة الآن تخلاص قبل العيد

و " الضياف " وش نحطولهم ؟



نظن التفكير هذا جاي من مبدأ - إكرام الضيف -

الأحسن ديما يبقى للضياف

الجزائري لي يُحسن الضيافة و لو ماعندوش ^^