الدعاء بالذرية الصالحة لصديقي إلياس

حاتم خليفة
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
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اللهم إني أسألك بإسمكَ الأعظم الذي لو سُألتَ به أجبت، أن ترزق صديقي وأخي @إلياس بالولدِ الصالح والذرية الصالحة
ربي لا تذرهم فردًا وأنت خير الوارثين
اللهمَّ أنت أعلم منا بحالهم و إشتياقهم الذي وصل أقصاه
اللهمَّ بشرهم بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحي يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقهم الذرية الصالحة المعافاة وأسعد قلوبهم عاجل غير اجل يارب العالمين
ربي لا تذرهم فردًا وأنت خير الوارثين
اللهمَّ أنت أعلم منا بحالهم و إشتياقهم الذي وصل أقصاه
اللهمَّ بشرهم بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحي يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقهم الذرية الصالحة المعافاة وأسعد قلوبهم عاجل غير اجل يارب العالمين