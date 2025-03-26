الدعاء بالذرية الصالحة لصديقي إلياس

ربي لا تذرهم فردًا وأنت خير الوارثين

اللهمَّ أنت أعلم منا بحالهم و إشتياقهم الذي وصل أقصاه

اللهمَّ بشرهم بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحي يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقهم الذرية الصالحة المعافاة وأسعد قلوبهم عاجل غير اجل يارب العالمين