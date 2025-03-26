  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

الدعاء بالذرية الصالحة لصديقي إلياس

حاتم خليفة

حاتم خليفة

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اللهم إني أسألك بإسمكَ الأعظم الذي لو سُألتَ به أجبت، أن ترزق صديقي وأخي @إلياس بالولدِ الصالح والذرية الصالحة
ربي لا تذرهم فردًا وأنت خير الوارثين
اللهمَّ أنت أعلم منا بحالهم و إشتياقهم الذي وصل أقصاه
اللهمَّ بشرهم بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحي يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقهم الذرية الصالحة المعافاة وأسعد قلوبهم عاجل غير اجل يارب العالمين
 
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترزق اخونا @إلياس الذرية الصالحة و لا تذره فردا و أنت خير الوارثين
و الله يرزق كل محروم
 
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