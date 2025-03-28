  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

معلومات عامة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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إشرب من حيث تشرب الخيول ، فالحصان لن يشرب الماء الفاسد أبداً.
وضع سريرك حيث تنام القطة فهي تعشق الهدوء.
وكل من الفاكهة التي لمستها الدودة ولم تخترقها فهي تبحث دوماً عن الفاكهة الناضجة.
وازرع شجرتك حيث يحفر الخُلد فتلك هي الأرض الخصبة.
ابنِ منزلك حيث يجلس الثعبان لتدفئة نفسه، فتلك هي الأرض المستقرة التي لا تنهار.
واحفر لتجد الماء حيث تختبئ الطيور من الحرارة، فحيثما تقف الطيور يختبئ الماء.
واذهب للنوم واستيقظ في نفس الوقت مع الطيور- ذلك مسعى النجاح.
تناول المزيد من الخضار-
سيكون لديك أرجل قوية وقلب مقاوم مثل حيوانات الغابة.
واسبح كلما وجدت وقتاً وستشعر أنك على الأرض مثل الأسماك في الماء.
أنظر إلى السماء قدر الإمكان وستصبح أفكارك مشرقة وواضحة.
تحلى بالهدوء والسكوت وستأتي السكينة إلى قلبك وستنعم روحك بالسلم والسلام
 

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