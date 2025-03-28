معلومات عامة

إشرب من حيث تشرب الخيول ، فالحصان لن يشرب الماء الفاسد أبداً.

وضع سريرك حيث تنام القطة فهي تعشق الهدوء.

وكل من الفاكهة التي لمستها الدودة ولم تخترقها فهي تبحث دوماً عن الفاكهة الناضجة.

وازرع شجرتك حيث يحفر الخُلد فتلك هي الأرض الخصبة.

ابنِ منزلك حيث يجلس الثعبان لتدفئة نفسه، فتلك هي الأرض المستقرة التي لا تنهار.

واحفر لتجد الماء حيث تختبئ الطيور من الحرارة، فحيثما تقف الطيور يختبئ الماء.

واذهب للنوم واستيقظ في نفس الوقت مع الطيور- ذلك مسعى النجاح.

تناول المزيد من الخضار-

سيكون لديك أرجل قوية وقلب مقاوم مثل حيوانات الغابة.

واسبح كلما وجدت وقتاً وستشعر أنك على الأرض مثل الأسماك في الماء.

أنظر إلى السماء قدر الإمكان وستصبح أفكارك مشرقة وواضحة.

تحلى بالهدوء والسكوت وستأتي السكينة إلى قلبك وستنعم روحك بالسلم والسلام