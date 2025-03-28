السلام عليكم

كيف احوالكم اهل اللمة ان شاء الله تكونو بصحة و عافية.

في الحقيقة كاينة مصيبة جديدة من مصايب وسائل التواصل الاجتماعي الي كل مرة يخرجولنا خرجة جديدة و المستفيدين منها اولا هما تجار المجوهرات و اصحاب الاعلانات و الضحية طبعا الزوج البسيط المقهور من قبل الزوجة الي تعاند غيرها و تعتبره حقها المهضوم .

يظهر في شكل اعلانات بطابع الدلال و التكريم للزوجة بعد نهاية رمضان مقابل عملها بالمطبخ و هذا ما يسمى بحق الملح اخر اىتفاهات الي وصلتنا

واش رايكم في حق الملح

هل موجود في الاسلام و اذا كان حق الملح حق فعلا وين تروح الحسنات

اىعاجز عن تقديم حق اىملح الي يتمثل في طاقم من الذهب واش رايكم فبه

الزوجة الي تطالب بهذا الحق بالقوة ماذا تعتبر

اليكم الخط.

وشكرا مسبقا لمروركم.