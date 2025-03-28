المطلقة 🥲

♡كارينا♡

♡كارينا♡

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المطلقة !!



رفقا بالمرأة المطلقة


المرأة إن طلقت

فطلاقها لم ينقص منها شيئا

ولم يقلل من انوثتها

طلاقها لم ينهي حياتها

ولم يهدمها

بل ربما كان طلاقها حياة لها

وخيرا من زواج كانت فيه مدفونة

إنما يهدمها تلك النظرات الخبيثة

التي تحمل في طياتها الشماتة

وتلك الافعال الجارحة التي

تتلقاها من القريب قبل

الغريب

وكأن اولئك الذين ينبذونها

ضمنو لأنفسهم السعادة

وكأنهم

ضمنو لانفسهم السلامة من

الابتلاءات



المطلقة

ليست مجرمة

حتى ينظر اليها بعين الريبة والشك

هي فقط خاضت تجربة

ولم توفق فيها ..


المطلقة

ليست دائما فاشلة

فقد تكون نجحت في التخلص

من رجل فاشل!؟؟

رأيكم ؟؟؟









ياريتني لبست

"الكفن"

ولالبسته يا غلطة العمر أخذت لذة

" العشرين "

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بالفعل المجتمع ظالم
كثيرا مانرى ظلما واحتقارا أو حتى طمعا في المطلقة!

أسباب الطلاق كثيرة
وايضا هو شأن يخصها لايحق لأحد أن يحكم على أحد في هذه الحياة

في مجتمعنا مطلقة يعني تدفن نفسها في الحياة


كان الله في عون كل امرأة تدمرت حياتها بسبب شخص ظالم.


بارك الله فيك أختي
 
الطلاق خير للمطلقه من رجل السؤ ..
والعاقل لاينظر للمرأه المطلقه نظرة دونيه البته فهناك رجال ليسوا رجال إلا بالاسم فهم اهل منكر وخيرا للمرأه الطلاق منهم وهذا لايعيبها .
 
مجتمعنا صعيب بزاف ومايرحمش
كلمة مطلقة في مجتمعنا تعتبر عيب كبير
انا عن نفسي عانيت منها ومزال نعاني
هي ماتنقصش مني بصح ديما تلقاي شخص يهدرلك كلمة تجرح تلقاي ناس يشوفوك فريسة سهلة المنال و خلي وخلي تولي تغلقي على نفسك من كل جهات باش تحسي بالامان ونحس بلي ندور في حلقة مفرغة
حطيتي يدك في جرح وعندي بزاف هدرة بصح ماعرفتش نعبر
💔
 
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