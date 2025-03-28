بالفعل المجتمع ظالم

كثيرا مانرى ظلما واحتقارا أو حتى طمعا في المطلقة!



أسباب الطلاق كثيرة

وايضا هو شأن يخصها لايحق لأحد أن يحكم على أحد في هذه الحياة



في مجتمعنا مطلقة يعني تدفن نفسها في الحياة





كان الله في عون كل امرأة تدمرت حياتها بسبب شخص ظالم.





بارك الله فيك أختي