♡كارينا♡
:: عضو متألق ::
أحباب اللمة
المطلقة !!
رفقا بالمرأة المطلقة
المرأة إن طلقت
فطلاقها لم ينقص منها شيئا
ولم يقلل من انوثتها
طلاقها لم ينهي حياتها
ولم يهدمها
بل ربما كان طلاقها حياة لها
وخيرا من زواج كانت فيه مدفونة
إنما يهدمها تلك النظرات الخبيثة
التي تحمل في طياتها الشماتة
وتلك الافعال الجارحة التي
تتلقاها من القريب قبل
الغريب
وكأن اولئك الذين ينبذونها
ضمنو لأنفسهم السعادة
وكأنهم
ضمنو لانفسهم السلامة من
الابتلاءات
المطلقة
ليست مجرمة
حتى ينظر اليها بعين الريبة والشك
هي فقط خاضت تجربة
ولم توفق فيها ..
المطلقة
حتى ينظر اليها بعين الريبة والشك
هي فقط خاضت تجربة
ولم توفق فيها ..
المطلقة