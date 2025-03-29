هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟؟؟

♡كارينا♡

♡كارينا♡

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السؤال

أريد أن أعرف رأي مشايخنا الكرام في ما يخص زكاة الفطر نقداً هم شيخ الألباني -ابن باز، محمد صالح العثيمين، الفوزان والمذاهب الأربعة وأنتم يا شيخنا الذي أحبه في الله وأحب كثيراً موقعكم وأتصفحه كل يوم أريد الجواب في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؟ جزاكم الله خيراً لما تقومون من عملكم هذا.

الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق ذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر فراجعه في الفتوى رقم: 929.

واختيار المشايخ ابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان هو وجوب إخراجها طعاماً، وأما الشيخ الألباني فلم نقف له على اختيار في هذه المسألة.

والله أعلم.



إسلام ويب
 
بارك الله فيك. وصحيح فئة كبيرة من العلماء ذهبو لاخراجها طعاما
ولكن هناك فئة اخرى من العلماء ايضا اجازو اخراجها نقدا بل و منهم من نصح بذلك وهؤلاء ايضا لهم ادلة من السنة من خلالها افتو بهته الفتوى
 

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