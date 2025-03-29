الاثنين اول ايام العيد

وصحا فطوركم



يوم العيد هو مناسبة للفرح والاحتفال وليس للعمل والانشغال بأشغال مؤجلة لكن إذا كانت هناك أمور ضرورية يجب إنهاؤها فقد يكون التأجيل مبررًا بشرط ألا يطغى ذلك على فرحة العيد والوقت المخصص للعائلة والراحة. الأفضل هو التخطيط المسبق وإنجاز المهام قبل العيد حتى لا يضيع جوه الاحتفالي