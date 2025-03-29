الاثنين اول ايام العيد

Oktavio_hinda
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أحباب اللمة
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السلام عليكم
وصحا فطوركم
يوم العيد هو مناسبة للفرح والاحتفال وليس للعمل والانشغال بأشغال مؤجلة لكن إذا كانت هناك أمور ضرورية يجب إنهاؤها فقد يكون التأجيل مبررًا بشرط ألا يطغى ذلك على فرحة العيد والوقت المخصص للعائلة والراحة. الأفضل هو التخطيط المسبق وإنجاز المهام قبل العيد حتى لا يضيع جوه الاحتفالي
سؤال للبنات
لكن شكون مثلي كنت ندعي ربي يتأجل يوم العيد للاثنين ماشي الأحد لاني لم اكمل اشغالي