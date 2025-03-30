الزعفة صباح العيد

السلام عليكم

احبتي في اللمة الغالية

تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم

العيد هو يوم فرح و سرور حتى ان النبي صلى الله عليه و سلم

اوصانا ان نبدي و نظهر الفرحة

و نلبس الجديد و الجميل من الثياب و نتعطر و نغتسل

و ان نجتمع مع الاهل و الاحباب و ان نزور الاقارب و الاولياء و الاخوال و الاعمام

و كبار السن و المرضى و نوزع الحلوى و نتصالح مع من نحن في خلاف معهم

لكن انا مشكلتي

يوم العيد نتفكر كل اللي فقدناهم من الاحباب و الاقارب

يا تل والله لي ماتوا ما قبل التاريخ نتفكره

نتفكر جداتي لي ما شفتهاش خلاص

لي ماتوا في حرب الداحس و الغبراء يغيضوني

و نحس بواحد الخنقة و تطيح دمعات

و كي تنزل دمعات عاد تتعدل الاعدادات هههههه

