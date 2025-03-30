الزعفة صباح العيد

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
العيد هو يوم فرح و سرور حتى ان النبي صلى الله عليه و سلم
اوصانا ان نبدي و نظهر الفرحة
و نلبس الجديد و الجميل من الثياب و نتعطر و نغتسل
و ان نجتمع مع الاهل و الاحباب و ان نزور الاقارب و الاولياء و الاخوال و الاعمام
و كبار السن و المرضى و نوزع الحلوى و نتصالح مع من نحن في خلاف معهم
لكن انا مشكلتي
يوم العيد نتفكر كل اللي فقدناهم من الاحباب و الاقارب
يا تل والله لي ماتوا ما قبل التاريخ نتفكره
نتفكر جداتي لي ما شفتهاش خلاص
لي ماتوا في حرب الداحس و الغبراء يغيضوني
و نحس بواحد الخنقة و تطيح دمعات
و كي تنزل دمعات عاد تتعدل الاعدادات هههههه
و انتوما واشهي الزعفة لي تحكمكم نهار العيد
احبتي في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
العيد هو يوم فرح و سرور حتى ان النبي صلى الله عليه و سلم
اوصانا ان نبدي و نظهر الفرحة
و نلبس الجديد و الجميل من الثياب و نتعطر و نغتسل
و ان نجتمع مع الاهل و الاحباب و ان نزور الاقارب و الاولياء و الاخوال و الاعمام
و كبار السن و المرضى و نوزع الحلوى و نتصالح مع من نحن في خلاف معهم
لكن انا مشكلتي
يوم العيد نتفكر كل اللي فقدناهم من الاحباب و الاقارب
يا تل والله لي ماتوا ما قبل التاريخ نتفكره
نتفكر جداتي لي ما شفتهاش خلاص
لي ماتوا في حرب الداحس و الغبراء يغيضوني
و نحس بواحد الخنقة و تطيح دمعات
و كي تنزل دمعات عاد تتعدل الاعدادات هههههه
و انتوما واشهي الزعفة لي تحكمكم نهار العيد