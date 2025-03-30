الزعفة صباح العيد

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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ذكر
السلام عليكم
احبتي في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
العيد هو يوم فرح و سرور حتى ان النبي صلى الله عليه و سلم
اوصانا ان نبدي و نظهر الفرحة
و نلبس الجديد و الجميل من الثياب و نتعطر و نغتسل
و ان نجتمع مع الاهل و الاحباب و ان نزور الاقارب و الاولياء و الاخوال و الاعمام
و كبار السن و المرضى و نوزع الحلوى و نتصالح مع من نحن في خلاف معهم
لكن انا مشكلتي
يوم العيد نتفكر كل اللي فقدناهم من الاحباب و الاقارب
يا تل والله لي ماتوا ما قبل التاريخ نتفكره
نتفكر جداتي لي ما شفتهاش خلاص
لي ماتوا في حرب الداحس و الغبراء يغيضوني
و نحس بواحد الخنقة و تطيح دمعات
و كي تنزل دمعات عاد تتعدل الاعدادات هههههه

و انتوما واشهي الزعفة لي تحكمكم نهار العيد
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السلام عليكم
العيد يوم فرحة و سرور لاكن المشاعر تكون أقوى
أكيد يجيني إحساس غريب صباح العيد و يوصل حتى البكاء نتفكرو فيهم أحبتنا اللي هم تحت التراب و كيفاش كنا عايشين معاهم و كانت الحياة حلوة ( خاصة أم زوجي رحمة الله عليها كان للعيد بنة و لمة خاصة )
 
السلام عليكم
حتى انا نفس حالتك.. اكيد نفرحو ونعيشو جو العيد بصح الناس العزاز اللي فارقونا يجيو في البال هذا النهار وتجي معاهم الدمعة ومشاعر الإشتياق وكلش 🥺
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العيد فرحة وبهجة وسرور لازم نفرحو بيه
لكن كاين حوايج الله غالب
الله يرحم كل موتى المسلمين
ويشفي كل مريض
 
العيد مظهر من مظاهر الدين، وشعيرة من شعائره المعظمة، والنفوس مجبولة على حب الأعياد والسرور بها، وقد جاءت سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمشروعية عيدي الفطر والأضحى، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: ( قدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما: يوم الفطر والأضحى ) رواه أبو داود .
 
نتفكر خياتي إلي ماتو شبان
😭 والي يقول العيد للفرح نقولو ميحس بالجمرة غير إلي كواتو
 
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