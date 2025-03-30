~قُهّوٌتٌکْمً عٌنِدٍيَ لَعٌيَدٍ آلَفِطْر"

*amani*
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الَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ تٌعٌآلَى وٌبًرکْآتٌهّ
صحا فطوركم وصيامكم، تقبل اللّه منا ومنكم ان شاءلله
كيما والفنا في السنوات الماضية كانت مسابقة "قهوتكم عندي لعيد الفطر" دايما حاضرة، حبيت اليوم نحييها لكن موش مسابقة كما تعودنا وإنما موضوع عادي باش نديرو شوية أجواء
كل واحد ولا وحدة يحب يشاركنا بالمائدة تاع العيد ماعليه غير يفتح موضوع تحت عنوان "قهوتكم عندي لعيد الفطر" في هذا القسم
وموش شرط تكون مائدة لاشتها الأنواع لي درتوها برك
تحياتي
صحا فطوركم وصيامكم، تقبل اللّه منا ومنكم ان شاءلله
كيما والفنا في السنوات الماضية كانت مسابقة "قهوتكم عندي لعيد الفطر" دايما حاضرة، حبيت اليوم نحييها لكن موش مسابقة كما تعودنا وإنما موضوع عادي باش نديرو شوية أجواء
كل واحد ولا وحدة يحب يشاركنا بالمائدة تاع العيد ماعليه غير يفتح موضوع تحت عنوان "قهوتكم عندي لعيد الفطر" في هذا القسم
وموش شرط تكون مائدة لاشتها الأنواع لي درتوها برك
تحياتي