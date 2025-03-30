~قُهّوٌتٌکْمً عٌنِدٍيَ لَعٌيَدٍ آلَفِطْر"

*amani*

*amani*

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الَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ تٌعٌآلَى وٌبًرکْآتٌهّ
صحا فطوركم وصيامكم، تقبل اللّه منا ومنكم ان شاءلله

كيما والفنا في السنوات الماضية كانت مسابقة "قهوتكم عندي لعيد الفطر" دايما حاضرة، حبيت اليوم نحييها لكن موش مسابقة كما تعودنا وإنما موضوع عادي باش نديرو شوية أجواء😁
كل واحد ولا وحدة يحب يشاركنا بالمائدة تاع العيد ماعليه غير يفتح موضوع تحت عنوان "قهوتكم عندي لعيد الفطر" في هذا القسم
وموش شرط تكون مائدة لاشتها الأنواع لي درتوها برك😁

تحياتي❣️🥰
 
حبيت الفكرة
شكرا أماني على إحيائها ^^

صحا عيدكم ، تقبل الله منا و منكم
 
والله ماني عارف لمادام وش دارت
كان عجبتني السينية هاني نشارك
وكان ماعجبتنيش نمر مرور الكرام وخلاص
 
الله يتقبل من الجميع يا رب
إذا طارلتي نصورها الصباح راني مليح ⚡⚡..مع الغزاة لي غادي يوصلو افواجا افواجا صباح .
 

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إعـــلآن عن مسابقة [ قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر) ]
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الحلم الوردي
الحلم الوردي
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