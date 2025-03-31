هلال شوال لعام 1446 هجرى

aljentel

aljentel

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هلال شهر شوال لهذا العام 1446 من الهجره ظهر الليله بوضوح وكثيرا ممن شاهدوه قالوا عنه انه هلال ثاني يوم اي هلال ليلة الثاني من شوال بينما هناك من يقول انه هلال اليوم الاول ولازالت الأمه الإسلاميه تختلف في الاتفاق على يوم موحد لرؤيته ، نحن نقول ان شاء الله الجميع على خير فكل وإجتهاده ولا خلاف جوهري حيال هذا الأمر لان الحديث الشريف واضح بمنطوقه صوموا لرؤيته ..
سلطنة عمان منذ زمن بعيد مختلفه عن دول الخليج فهي اما تتقدم او تتأخر ولم يسبق لها ان اتفقت مع دول الخليج إلا نادرا ..
حينما خرجنا من المسجد صلاة المغرب شاهدنا الهلال الغالبيه قال انه هلال ليلة الثاني من شوال وهذه صورته فما رأيكم …
 

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    IMG_6175.jpeg
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اهلا اخي بندر
ونفس الشي عندنا هنا في الجزاىر
الهلال ظهر كبير عندنا يعني انه هلال تلثاني من شوال وتفقدته بالقصد بعد الافطار مباشرة لاني متعود على رؤيته
وفي منطقتي اغلب السنوات تتم رؤيته عندنا لكن هذا العام الاحوال الجوية حالت دون ذلك وهذي صورته من هاتفي قبل ساعات

IMG_20250330_193155.jpg

وفي الجزاىر عموما ارى كأن هناك تقصير في الرصد والتحري في الكثير من ااولايات
اما قرار وزارة الاوقاف فهو صائب. لانه في حال لم تثبت الرؤيا في جميع الولايات تكون التتمة.
 
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