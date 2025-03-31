عيدكم مبارك مع بشرى

Bouchra zarat
:: ممرضة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 27 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 8,340
- نقاط التفاعل
- 13,322
- نقاط الجوائز
- 1,545
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
من قلب الحدث
عٌيِّدٍ سِـعٌيِّدٍ عٌلَيِّکْمً جّـمًيِّعٌأّ
کْلَ عٌأّمً وٌأّنِتٌـمً بًأّلَفُـ خِـيِّر
يادرا تستعرفو بيا هههههههه
تأتي الأفراح حين تؤمن أنها ستأتي
بمناسبة عيد الفطر المباركإلى كافة الأحبةوالإخوة❤ والأصدقاء
عيد فطر مبارك وسعيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خير ❤ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
صح عيدكم
#bi__chou#
عٌيِّدٍ سِـعٌيِّدٍ عٌلَيِّکْمً جّـمًيِّعٌأّ
کْلَ عٌأّمً وٌأّنِتٌـمً بًأّلَفُـ خِـيِّر
يادرا تستعرفو بيا هههههههه
تأتي الأفراح حين تؤمن أنها ستأتي
بمناسبة عيد الفطر المباركإلى كافة الأحبةوالإخوة❤ والأصدقاء
عيد فطر مبارك وسعيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خير ❤ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
صح عيدكم
#bi__chou#