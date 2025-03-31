عيدكم مبارك مع بشرى

من قلب الحدثعٌيِّدٍ سِـعٌيِّدٍ عٌلَيِّکْمً جّـمًيِّعٌأّکْلَ عٌأّمً وٌأّنِتٌـمً بًأّلَفُـ خِـيِّريادرا تستعرفو بيا ههههههههتأتي الأفراح حين تؤمن أنها ستأتيبمناسبة عيد الفطر المباركإلى كافة الأحبةوالإخوة❤ والأصدقاءعيد فطر مباركوسعيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خيرتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمالصح عيدكم#bi__chou#