لماذا لا يحب بعض الكتاب وماسبب

اول مشكل ان معرض كتاب دولي مرة في سنة

ثانيا . اغلاق اغلب مكاتب

ثالثا. اعتماد على بحوث جاهزة من انترنت

رابعا . عدم وجود وكلاء توزيع لدور نشر ، عكس تونس ، تجد وكيل ل 8 دور نشر عربية

خامسا -بعد كورونا ، واغلاق تم منع استيراد بعض مجلات عربية ، واجنبية متعلقة بالصحة و الفلسفة

الغاء عديدة من مجلات واسبوعيات بعد سنة 2020

عراقيل موجودة ، مثل كتب استيردها تخضع لتخريص من وزارة الثقافة ، وزارة الشؤون الدينية ، بسب خلافات فقهية ، لمنع خلافات مذهبية ، ممنوع كتب سياسية

يجب ان لا تعارض كتب مع دين ، منع الكتب الديانة المسحية ، منع نشر الالحاد