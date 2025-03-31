لماذا لا يحب بعض الكتاب وماسبب

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سعيد2

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اول مشكل ان معرض كتاب دولي مرة في سنة
ثانيا . اغلاق اغلب مكاتب
ثالثا. اعتماد على بحوث جاهزة من انترنت
رابعا . عدم وجود وكلاء توزيع لدور نشر ، عكس تونس ، تجد وكيل ل 8 دور نشر عربية
خامسا -بعد كورونا ، واغلاق تم منع استيراد بعض مجلات عربية ، واجنبية متعلقة بالصحة و الفلسفة
الغاء عديدة من مجلات واسبوعيات بعد سنة 2020
عراقيل موجودة ، مثل كتب استيردها تخضع لتخريص من وزارة الثقافة ، وزارة الشؤون الدينية ، بسب خلافات فقهية ، لمنع خلافات مذهبية ، ممنوع كتب سياسية
يجب ان لا تعارض كتب مع دين ، منع الكتب الديانة المسحية ، منع نشر الالحاد
 
هناك أسباب أخرى للنفور من القراءة. بعض الأنظمة التعليمية قد تصل بالبعض إلى كراهية "التعلم" من الأساس، قد يكره البعض شكل الكتب والشكل الذي تبدو عليه الكلمات عندما تتراص بجوار بعضها بعضا أو الأسطر عندما تتابع وراء بعضها، ببساطة لأن هذا يُذكِّرهم بتجاربهم الصعبة في التعليم المدرسي والأكاديمي وبيئاتهم التعليمية القاسية.
 

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