لماذا لا يحب بعض الكتاب وماسبب

اول مشكل ان معرض كتاب دولي مرة في سنة
ثانيا . اغلاق اغلب مكاتب
ثالثا. اعتماد على بحوث جاهزة من انترنت
رابعا . عدم وجود وكلاء توزيع لدور نشر ، عكس تونس ، تجد وكيل ل 8 دور نشر عربية
خامسا -بعد كورونا ، واغلاق تم منع استيراد بعض مجلات عربية ، واجنبية متعلقة بالصحة و الفلسفة
الغاء عديدة من مجلات واسبوعيات بعد سنة 2020
عراقيل موجودة ، مثل كتب استيردها تخضع لتخريص من وزارة الثقافة ، وزارة الشؤون الدينية ، بسب خلافات فقهية ، لمنع خلافات مذهبية ، ممنوع كتب سياسية
يجب ان لا تعارض كتب مع دين ، منع الكتب الديانة المسحية ، منع نشر الالحاد
ثانيا . اغلاق اغلب مكاتب
ثالثا. اعتماد على بحوث جاهزة من انترنت
رابعا . عدم وجود وكلاء توزيع لدور نشر ، عكس تونس ، تجد وكيل ل 8 دور نشر عربية
خامسا -بعد كورونا ، واغلاق تم منع استيراد بعض مجلات عربية ، واجنبية متعلقة بالصحة و الفلسفة
الغاء عديدة من مجلات واسبوعيات بعد سنة 2020
عراقيل موجودة ، مثل كتب استيردها تخضع لتخريص من وزارة الثقافة ، وزارة الشؤون الدينية ، بسب خلافات فقهية ، لمنع خلافات مذهبية ، ممنوع كتب سياسية
يجب ان لا تعارض كتب مع دين ، منع الكتب الديانة المسحية ، منع نشر الالحاد