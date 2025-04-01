قهوتكم عندي حلويات SHM لعيد الفطر1446هـ

Soumia hadj mohammed
:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم ورحمة الله
عيدكم مبارك سعيد
ربي يتقبل منا ومنكم
الحمد لله الذي وفقني وقدرني لصنع حلويات العيد
الايام الاخيرة من الشهر المبارك فيها تعب مضاعف والحمد لله ان اعاننا فيها
درت بقلاوة ،
تشارك مسكر وزدتله شوي فطياب قساحلي شوية وياريتني نحيته وقت قلت نزيده شوي هههه بصح البنة
عرايش وكعيكعات
كوكياج الجوزية
صابلي بمربى المشمس
قصبة شوكولاتة
الباقي أمي و خياتي حفظهن الله، مقروض معسل مشوك بنيون صابلي بريستيج الكعك
راني خرجت طبسي الحلوة برا على جال الاضاءة الطبيعية للتصوير
وبيان سير البنة
عيدكم مبارك سعيد
ربي يتقبل منا ومنكم
الحمد لله الذي وفقني وقدرني لصنع حلويات العيد
الايام الاخيرة من الشهر المبارك فيها تعب مضاعف والحمد لله ان اعاننا فيها
درت بقلاوة ،
تشارك مسكر وزدتله شوي فطياب قساحلي شوية وياريتني نحيته وقت قلت نزيده شوي هههه بصح البنة
عرايش وكعيكعات
كوكياج الجوزية
صابلي بمربى المشمس
قصبة شوكولاتة
الباقي أمي و خياتي حفظهن الله، مقروض معسل مشوك بنيون صابلي بريستيج الكعك
راني خرجت طبسي الحلوة برا على جال الاضاءة الطبيعية للتصوير
وبيان سير البنة
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