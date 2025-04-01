قهوتكم عندي حلويات SHM لعيد الفطر1446هـ

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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السلام عليكم ورحمة الله
عيدكم مبارك سعيد 🥰🥳
ربي يتقبل منا ومنكم🤲
الحمد لله الذي وفقني وقدرني لصنع حلويات العيد
الايام الاخيرة من الشهر المبارك فيها تعب مضاعف والحمد لله ان اعاننا فيها 🥰

👩🏻‍🍳💙درت بقلاوة 🍯،💙👩🏻‍🍳
👩🏻‍🍳🤍تشارك مسكر وزدتله شوي فطياب قساحلي شوية وياريتني نحيته وقت قلت نزيده شوي هههه بصح البنة
👩🏻‍🍳💙عرايش وكعيكعات
👩🏻‍🍳🧡كوكياج الجوزية
👩🏻‍🍳🧡صابلي بمربى المشمس
قصبة شوكولاتة👩🏻‍🍳🤎🍫
الباقي أمي و خياتي حفظهن الله، مقروض معسل 🍯مشوك بنيون 🍫 صابلي بريستيج 🍓الكعك🥯

راني خرجت طبسي الحلوة برا على جال الاضاءة الطبيعية للتصوير 📷😁

وبيان سير البنة 😇
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آخر تعديل:
الله يبارك سمية فنانة في الطبخ والحلويات
كل عام وأنتم بألف خير
 
قال إلياس:
ما شاء الله مبدعة كعادتك
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الله يسلمك خويا بارك الله فيك
قال ام أمينة:
ماشاء الله فنانة
تسلم الأيادي
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الله يسلمك حبيبتي ربي يحفظك 🌹
قال السلطانة:
الله يبارك سمية فنانة في الطبخ والحلويات
كل عام وأنتم بألف خير
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ربي يبارك فيك حبيبتي ام أحمد وإنه لمن فضل ربي ولله الحمد
الله يسلمك نحن واياكم ،بوسيلي ياسمين🌹
 
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