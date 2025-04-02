حفياد آدم
:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
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- 12 أوت 2018
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- الجنس
- ذكر
الأدب والبيان وحسن القول
مقدمة قصيرة
مدونتي اكتبها من تجاربي ووهم التواصل الإجتماعي
مركز علي قانون قسم الأدب والثقافة
([ التدوين لا بد ان يكون حصري بقلم وجهد صاحبه فقط ])
وهذا ما اركز عليه
وهو الأدب وحسن القول وكتابة حصرية تنافس اصحاب المجالس الأدبية
وفي الاخير من يريد مجارتي فمرحبا به
لك حرية التفنن في الأدب والبيان وحُسن القول
مقدمة قصيرة
مدونتي اكتبها من تجاربي ووهم التواصل الإجتماعي
مركز علي قانون قسم الأدب والثقافة
([ التدوين لا بد ان يكون حصري بقلم وجهد صاحبه فقط ])
وهذا ما اركز عليه
وهو الأدب وحسن القول وكتابة حصرية تنافس اصحاب المجالس الأدبية
وفي الاخير من يريد مجارتي فمرحبا به
لك حرية التفنن في الأدب والبيان وحُسن القول