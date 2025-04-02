الأدب والبيان وحسن القول

حفياد آدم

حفياد آدم

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إنضم
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الأدب والبيان وحسن القول

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مقدمة قصيرة

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مدونتي اكتبها من تجاربي ووهم التواصل الإجتماعي
مركز علي قانون قسم الأدب والثقافة
([ التدوين لا بد ان يكون حصري بقلم وجهد صاحبه فقط ])
وهذا ما اركز عليه
وهو الأدب وحسن القول وكتابة حصرية تنافس اصحاب المجالس الأدبية

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وفي الاخير من يريد مجارتي فمرحبا به
لك حرية التفنن في الأدب والبيان وحُسن القول

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حفياد آدم

 
الي تلك المراة🪱 التي احببتها فيما مضي
لا أطلب منك حبا أو إهتمام
فقط أريدك أن تهديني ذلك النسيان واللامبالاة الذي عجزت أن اتفنن في إتقانهم مثلك؟؟؟

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أفقدُ شيئاً منَي ولم أجده مَع أي أحد بَعد
لقد سلبته إحداهن لم تكن من نصيبي اكن لها ود كبير لا يزال ينبض لها ووحدها

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لقد عدت للمنتدي بلون بنفسجي
اجمل من مسؤولية الأزرق التي كانت تثقل أيامي
الحمد لله علي نعمة راحة البال

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من قلة الأدب تتجاهل من ساعدك بأفكار كنت لا تعلم بها
من حسن القول والأدب
أن تتذكر حسن المعاملة والشكر دائما لمن ساندك
فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله

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دائما أستمتع بحياتي مهما بدت الحياة صعبة
وعندما تعطيني تجربة مرة لأحزن
اتذكر حرف من إسمها مما يعطني ذكريات معها تجعلني أبتسم

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