لا تحزن01 :

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
إن كنت فقير محبوس في دين ٬ وان كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور القدمين٬ وان كنت تشكوا من آلام فغيرك يرقدون على الأسرة البيضاء ومن سنوات٬ وان فقدت ولدا فغيرك فقد عدد من الأولاد وفي حادث واحد ٬ لأنك مسلم أمنت بالله ورسله وملائكته و اليوم الأخر والقضاء خيره وشره لا تحزن
عيدكم مبروك وكل عام وانتم بالف خير
 

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