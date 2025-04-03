كلام في قمة الروعه اقرأها بتأمل

شهادة الميلاد .. ورقـــــه

شهادة التعليم .. ورقــــه

شهادة النجاح .. ورقــــــه

شهادة التخرج .. ورقـــــه

... وتتوالى الأوراق ......

عقد الزواج .. ورقــــــــه

جواز السفر .. ورقــــــــه

وثيقة ملگــية البيت .. ورقة

حسن السلوگــ .. ورقـــــه

وصفة العلاج .. ورقــــــــه

الدعوة للمناسبات .. ورقــه

حياتنا عباره عن ورق في ورق ..

تطويها الأيام .. وتمزقها .. ثم ترميها

الدنيا كلها .. أوراق ..

فكم يحزن الإنسان .. لورقه ..

وكم يفرح .. لـــــــورقه ..

لكن ...

الورقه الوحيدة التي لايمكن للإنسان ان يراها هي :

ورقــــــــة شهادة الوفاة ..

فأعمل لها فإنها أهم ورقــه

قال: الامام علي بن ابي طالب :

أمران لا يدومان للمؤمن :

" شبابه وقوته "

وأمران ينفعان كل مؤمن :

" حسن الخلق وسماحة النفس "

وأمران يرفعان شأن المؤمن :

" التواضع وقضاء حوائج الناس "

وأمران يدفعان البلاء :

" الصدقة وصلة الأرحام "

ثلاث مراحل مضحكة في الحياة...!!!

1) سن المراهقة :

تملك الوقت + الطاقة

لكن ليس لديك المال

2) مرحله العمل :

تملك المال + الطاقة

لكن ليس لديك الوقت

3) مرحلة الشيب :

تملك المال + الوقت

لكن ليس لديك الطاقة

هذة هي الحياة .....

عندما تمنحك شيئا...

تسلب منك شيئا اخر ....

دائما نعتقد إن حياة الاخرين

هي افضل من حياتنا ..!!!

والاخرون يعتقدون إن حياتنا افضل ..

كل ذلك لاننا نفقد شي مهم في حياتنا وهي :

. ( القناعه ) .

لو كان هناك محلات لبيع السعادة

لوجدت البشر يتھافتون عليھا ..

ويشترونھا بِأغلى الاثمان ..

لكنھم يجھلون بـ إنھا المساجد ..

الرجاء ...؟ قراءته للنهاية باستيعاب ...!

إذا أردت أن تعرف مقامک عند الله

فانظر إلى مقام الله في قلبک

- حكمة أعجبتني :

البياض لايعني الجمال ...

والسواد لايعني القباحة ...

فالكفن أبيض ومخيف والكعبة سوداء وجميلة والإنسان بأخلاقه ليس بمظهره

ولو كانت الرجولة بالصوت العالي

لكان الكلب سيد الرجال !

ولو كانت الانوثه بالتعري

لكانت القردة اكثر الكائنات انوثة ....

قبل أن ترفع عينيك وتطلب من الله المفقود

أنزل عينيك واشكره على الموجود

الحمد لله ....

نصيحة ثمينة

أثث قـبرك بأجـمل الأثـاث :-

(). الــصـلاة ،

(). الــصدقة ،

(). الــقرآن ،

بـادر قبل أن تغـّـادر ...

رجاءً ..؟

بعد قرائتك ارسلها ليستفيد غيرك

واكسب آلاف الحسنات ...

فلربما أنت في حاجتها من أي وقت مضى

غفر الله لنا ولكم وكتب أجرنا واجركم ،،،،

حياة الإنسان تبدأ.. بورقــه .

عندما تولد لا تعلم

من الذي أخرجك من بطن أمك

وعندما تموت لا تعلم

من الذي أدخلك إلى قبرك

عجبا لك ياابن آدم

عندما ولدت تغسل وتنظف

وعندما تموت تغسل وتنظف

عجبا لك ياابن آدم

عندما تولد لاتعلم من فرح واستبشر بك

وعندما تموت لاتعلم من بكى عليك وحزن

عجبا لك ياابن آدم

في بطن أمك كنت في مكان ضيق ومظلم

وعندما تموت تكون في مكان ضيق ومظلم

عجبا لك ياابن آدم

عندما ولدت تغطى بالقماش ليسترك

وعندما تموت تكفن بالقماش ليسترك

عجبا لك ياابن آدم

عندما ولدت وكبرت يسألك الناس

عن شهادتك وخبراتك

وعندما تموت تسألك الملائكة عن عملك الصالح

فماذا أعددت لآخرتك

إذا أتممت القراءة اذكر الله