رعاية وتربية الاطفال

أهم شي في الحياة بعد تكوين عائلة هو تربية النشء بطريقة سليمة ..عاقائديا و رعايته و الاهتمام بمتطلباته الضرورية النفسية و و الحياتية حتى ينشأ نشأة سوية

بدون ان ننسى كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

إذا صلح الراعي صلحت الرعية ...و كما يقال الأبن(ة) مرآة أمه و أبيه فهو في الغالب يكعس سلوكهما و حتى يسكل كل ما ذكرت على الأولاء مصاحبة الاولاد لا إفراط و لا تفريط

شكرا على الموضوع.​