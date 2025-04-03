رعاية وتربية الاطفال

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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رعاية وتربية الأطفال مسؤولية كبيرة تتطلب الحب والصبر والفهم العميق لاحتياجاتهم. إليك بعض الجوانب الأساسية:

1. التربية العاطفية: يحتاج الأطفال إلى الشعور بالأمان والحب. عبّر عن مشاعرك تجاههم، وكن مستمعًا جيدًا لمخاوفهم وأحلامهم.


2. التنشئة السلوكية: استخدم أساليب تربوية إيجابية مثل التعزيز الإيجابي بدلاً من العقاب القاسي. كن قدوة لهم في الأخلاق والتصرفات.


3. التعليم والتطوير: وفر لهم بيئة غنية بالتعلم من خلال القصص، اللعب، والاكتشاف. اجعل التعلم ممتعًا ومحفزًا لفضولهم.


4. الصحة والرعاية الجسدية: احرص على تغذية صحية، أنشطة رياضية، ونوم كافٍ لضمان نموهم السليم.


5. تنمية الاستقلالية: علمهم تحمل المسؤولية منذ الصغر، مثل ترتيب أغراضهم أو اتخاذ قرارات صغيرة، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم.

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اللهم امين يا رب العالمين
فما الفرق بين الرعاية والتربية؟ الرعاية هي العناية بالأبناء والاهتمام بطعامهم ومتابعة واجباتهم واستذكار دروسهم وإظهارهم بأحسن مظهر، أما التربية هي توجيه الاهتمامات وبناء القناعات وتنمية المهارات والحرص على بناء قواعد العلاقات الصحيحة من خلال القدوات التي نكون عليها لأبنائنا.
سلمت يمناك على الطرح القيم
 
أهم شي في الحياة بعد تكوين عائلة هو تربية النشء بطريقة سليمة ..عاقائديا و رعايته و الاهتمام بمتطلباته الضرورية النفسية و و الحياتية حتى ينشأ نشأة سوية
بدون ان ننسى كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته
إذا صلح الراعي صلحت الرعية ...و كما يقال الأبن(ة) مرآة أمه و أبيه فهو في الغالب يكعس سلوكهما و حتى يسكل كل ما ذكرت على الأولاء مصاحبة الاولاد لا إفراط و لا تفريط
شكرا على الموضوع.
 

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