أوكتافيوس هو اسم يُشار به إلى الإمبراطور الروماني أوغسطس (Gaius Octavius Thurinus)، الذي وُلد في عام 63 قبل الميلاد وتوفي في 14 ميلادي. يُعتبر أوغسطس أول إمبراطور روماني وأحد أعظم القادة في تاريخ روما. بعد اغتيال عمه يوليوس قيصر في 44 قبل الميلاد، ورث أوكتافيوس منصب قيصر وكان له دور كبير في توحيد الإمبراطورية الرومانية بعد فترة طويلة من الحروب الأهلية، حتى أصبح حاكمًا بلا منازع.
أوكتافيوس اعتمد على قدرته في السياسة والتخطيط الاستراتيجي لتأسيس فترة حكم تُعرف بالسلام الروماني (Pax Romana)، التي استمرت لمدة تزيد عن 200 عام، حيث كان هناك استقرار داخلي في الإمبراطورية. تم منح أوغسطس لقب "أغسطس" من قبل مجلس الشيوخ الروماني في عام 27 قبل الميلاد، مما أعطاه طابعًا دينيًا وملكيًا