أوكتافيوس هو اسم يُشار به إلى الإمبراطور الروماني أوغسطس (Gaius Octavius Thurinus)، الذي وُلد في عام 63 قبل الميلاد وتوفي في 14 ميلادي. يُعتبر أوغسطس أول إمبراطور روماني وأحد أعظم القادة في تاريخ روما. بعد اغتيال عمه يوليوس قيصر في 44 قبل الميلاد، ورث أوكتافيوس منصب قيصر وكان له دور كبير في توحيد الإمبراطورية الرومانية بعد فترة طويلة من الحروب الأهلية، حتى أصبح حاكمًا بلا منازع.