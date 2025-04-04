تستر الام نعمة أو نقمة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
25,902
نقاط التفاعل
31,173
نقاط الجوائز
5,145
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
عاطفة الام شىء عظيم ولا يوازيه شىء تلك النعمه الكبيرة


لها مميزات كثيره و لولها ما بقينا نعاند فى الحياة

و لكن لها واقع خطير على تربية الابناء فقد يخطىء الابناء و يكونوا فى حاجه الى عقاب

و تلجأ الام على التستر عليهم خوفآ من عقاب الاب لهم

ثم يتكرر الخطأ و الام تتستر

حتى تحدث جريمه بالنهايه او كارثه فتلجأ الام حينها الى الاب

و لكن بعد فوات الاوان ......

فعاطفة الام قد تصل بالابن الى الانحراف لانه وجد ان لا رقيب عليه او محاسب لأخطاءه

فهل من رايك عاطفة الام نعمه ام نقمة ؟

و لماذا لا تتحكم الام فى عاطفتها من اجل مصلحة ابناءها ؟


و ما وجهة نظرك فى تستر الام ؟
tr13.gif2RqG8.gif2RqG8.gifUUkxY.gif
 
العودة
Top