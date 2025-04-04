تستر الام نعمة أو نقمة

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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عاطفة الام شىء عظيم ولا يوازيه شىء تلك النعمه الكبيرة
لها مميزات كثيره و لولها ما بقينا نعاند فى الحياة
و لكن لها واقع خطير على تربية الابناء فقد يخطىء الابناء و يكونوا فى حاجه الى عقاب
و تلجأ الام على التستر عليهم خوفآ من عقاب الاب لهم
ثم يتكرر الخطأ و الام تتستر
حتى تحدث جريمه بالنهايه او كارثه فتلجأ الام حينها الى الاب
و لكن بعد فوات الاوان ......
فعاطفة الام قد تصل بالابن الى الانحراف لانه وجد ان لا رقيب عليه او محاسب لأخطاءه
فهل من رايك عاطفة الام نعمه ام نقمة ؟
و لماذا لا تتحكم الام فى عاطفتها من اجل مصلحة ابناءها ؟
و ما وجهة نظرك فى تستر الام ؟
لها مميزات كثيره و لولها ما بقينا نعاند فى الحياة
و لكن لها واقع خطير على تربية الابناء فقد يخطىء الابناء و يكونوا فى حاجه الى عقاب
و تلجأ الام على التستر عليهم خوفآ من عقاب الاب لهم
ثم يتكرر الخطأ و الام تتستر
حتى تحدث جريمه بالنهايه او كارثه فتلجأ الام حينها الى الاب
و لكن بعد فوات الاوان ......
فعاطفة الام قد تصل بالابن الى الانحراف لانه وجد ان لا رقيب عليه او محاسب لأخطاءه
فهل من رايك عاطفة الام نعمه ام نقمة ؟
و لماذا لا تتحكم الام فى عاطفتها من اجل مصلحة ابناءها ؟
و ما وجهة نظرك فى تستر الام ؟