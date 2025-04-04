نفسيا

ذكاء الرجل يجعل المرأة مطمئنة معه بينما ذكاء المرأة ، يجعل الرجل يعيش قلقاً !!

#نفسيا:

من صفات الأشخاص الأذكياء أن لديهم حساسية ضد الإزعاج والضوضاء.

نفسيا:

عندما نرجع بالذاكرة إلى أحلام الطفولة سنتذكر جيدا نقاء روحنا الحقيقية التي لمـ تكدرها ظروف الأيام.

نفسيا:

شيئين ستحرص عليهما أكثر من كل شيء:

عزة نفسك وعزيز نفسك

فالأول مقامك أمام الآخرين، والثاني سندك لك في الحياة.

نفسيا:

الأشخاص الذين يضحكون في الأوقات الجادة لهم قدرة أكبر على مواجهة مشاكلهم

نفسياً

ﻳﺮﻯ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻥ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺠﻮﻟﻴﻦ ﺍﺫﻛﻰ ﻭﺍﻛﺜﺮ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ !

#نفسيا

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﺩﻣﻌﺘﻚ ﻟﺠﺮﺡ ﻗﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻲ

ﻣﻀﻰ ! فاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﺪﺍﺧﻠﻚ ﺣﻨﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﺧﺬﻟﻚ !

نفسيا

ان ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺐ ﺗﻈﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺣﺐ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺛﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ! ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ !

نفسيا

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ، ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻘﻠﻚ

ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺰﺍﺟﻚ !

نفسيا

ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻣﺮﻳﺢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ! ﻓﺄﻥ ﺗﺠﻠﺲ ﻭﺗﻔﻜﺮ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺩﻣﺎﻏﻚ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﻠﺲ ﻭﺗﺘﺸﺎﺀﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ.

لا زلت أنشر لأنني وجدت عقولا راقية تقرأ ومتابعين وأصدقاء أوفياء...

تحياتي لكم جميعا