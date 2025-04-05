دليل ألوان الدهان لحوائط و الجدران داخل المنزل لديكورات عصرية مريحة (اختر ما يناسبك) تجميعية مذهلة..

يوسےفے

يوسےفے

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,698
نقاط التفاعل
3,006
نقاط الجوائز
4,760
محل الإقامة
عقـ اللمه ــيد
الجنس
ذكر
السلام عليكم
1000002537.gif
تعد ألوان الحوائط من أهم العناصر التي تحدد الطابع العام لأي مساحة داخلية. فهي تعكس الذوق الشخصي وتعزز الأجواء المحيطة. مع اقتراب عام 2024، نرى تطوراً جديداً في صيحات ألوان الحوائط التي تجمع بين البساطة والأناقة لتلبي احتياجات المنازل العصرية. في هذا المقال، سنستعرض كتالوجاً مميزاً لأحدث ألوان الحوائط السادة، مع صور توضيحية تبرز جمال كل لون وكيفية تنسيقه مع مختلف أنماط الديكور الداخلي. سواء كنت تبحث عن ألوان هادئة تبعث على الاسترخاء أو حيوية تضفي طاقة وحياة على المكان، ستجد في هذا الكتالوج ما يلهمك لتحويل جدران منزلك إلى لوحة فنية تعكس ذوقك وشخصيتك.
1000002536.gif
استمتع بجمال الألوان السادة وأضف لمسة من الرقي إلى منزلك. مجموعة واسعة من الألوان العصرية والكلاسيكية لتناسب كل ذوق.


1000002513.jpg

1000002514.jpg

1000002515.jpg

1000002516.jpg

1000002517.jpg

1000002518.jpg

1000002519.jpg

1000002520.jpg

1000002521.jpg

1000002522.jpg

1000002523.jpg

1000002524.jpg

1000002535.jpg

1000002534.jpg

1000002533.jpg

1000002532.jpg

1000002531.jpg

1000002530.jpg

1000002529.jpg

1000002528.jpg

1000002527.jpg

أي صورة أعجبتك و أي لون تفضل أيها اللماوي؟
 

المرفقات

  • 1000002528.jpg
    1000002528.jpg
    86.8 KB · المشاهدات: 0
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan @سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz @أشــواق 19 @جليلوس @"viola" @السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2 @شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed @الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani* @{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ @assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم @بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد @sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac @Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية @Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة @متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان @بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية @Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق @الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف @فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General @حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم @dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane @الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM @HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس @وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20 @prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة @النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض @*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ @هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام @أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99 @A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
ما شاء الله مبدع
بارك الله فيك
احب لون الأصفر
 
اذا المدام شافت هاذ الموضوع راح تتخلط الحالة في الدار هههههه
نورمالمو الانسان لما يكون حاب يخدم بيته يدير طلة على هته المواضيع راح
يعاونوه على الاختيار الجيد
شخصيا نميل الى الرمادي

امتعتنا حبيبي اليوسفي
 
ماشاء الله تبارك الرحمن
ما أجملها من ألوان فعلا رائعة
شكرا لك اخي والله بهذه الصور اتضحت بعض الألوان التي كنت أظن أنها غير مناسبة لداخل المنزل فعلا موضوع في القمة
بارك الله فيك على الجهود
 
الوان ممتعة حقا
هل انت المصانع اخي
 
العودة
Top