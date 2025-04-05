ترتيب هدافي الفريق الوطني

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
25,927
الحلول المقدمة
1
نقاط التفاعل
31,246
نقاط الجوائز
5,155
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري 🇩🇿

✓ إسلام سليماني : 45 هدف (مستمر)
✓ عبد الحفيظ تاسفاوت : 36 هدف (اعتزل)
✓ بغداد بونجاح : 32 هدف (مستمر)
✓ رياض محرز : 32 هدف (مستمر)
✓ لخضر بلومي : 28 هدف (اعتزل)
✓ رابح ماجر : 28 هدف (اعتزل)
✓ المرحوم جمال مناد : 25 هدف (رحمه الله)
✓ العربي هلال سوداني : 24 هدف (مستمر)
✓ تاج بن ساولة : 20 هدف (اعتزل)
✓ سفيان فيغولي : 19 هدف (مستمر)
✓ رفيق صايفي : 18 هدف (اعتزل)
✓ صالح عصاد : 15 هدف (اعتزل)
✓ المرحوم حسان لالماس : 14 هدف (رحمه الله)
✓ محمد الأمين عمورة : 13 هدف (مستمر)
 

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