ترتيب هدافي الفريق الوطني

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- الحلول المقدمة
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- 31,246
- نقاط الجوائز
- 5,155
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري
✓ إسلام سليماني : 45 هدف (مستمر)
✓ عبد الحفيظ تاسفاوت : 36 هدف (اعتزل)
✓ بغداد بونجاح : 32 هدف (مستمر)
✓ رياض محرز : 32 هدف (مستمر)
✓ لخضر بلومي : 28 هدف (اعتزل)
✓ رابح ماجر : 28 هدف (اعتزل)
✓ المرحوم جمال مناد : 25 هدف (رحمه الله)
✓ العربي هلال سوداني : 24 هدف (مستمر)
✓ تاج بن ساولة : 20 هدف (اعتزل)
✓ سفيان فيغولي : 19 هدف (مستمر)
✓ رفيق صايفي : 18 هدف (اعتزل)
✓ صالح عصاد : 15 هدف (اعتزل)
✓ المرحوم حسان لالماس : 14 هدف (رحمه الله)
✓ محمد الأمين عمورة : 13 هدف (مستمر)
✓ إسلام سليماني : 45 هدف (مستمر)
✓ عبد الحفيظ تاسفاوت : 36 هدف (اعتزل)
✓ بغداد بونجاح : 32 هدف (مستمر)
✓ رياض محرز : 32 هدف (مستمر)
✓ لخضر بلومي : 28 هدف (اعتزل)
✓ رابح ماجر : 28 هدف (اعتزل)
✓ المرحوم جمال مناد : 25 هدف (رحمه الله)
✓ العربي هلال سوداني : 24 هدف (مستمر)
✓ تاج بن ساولة : 20 هدف (اعتزل)
✓ سفيان فيغولي : 19 هدف (مستمر)
✓ رفيق صايفي : 18 هدف (اعتزل)
✓ صالح عصاد : 15 هدف (اعتزل)
✓ المرحوم حسان لالماس : 14 هدف (رحمه الله)
✓ محمد الأمين عمورة : 13 هدف (مستمر)