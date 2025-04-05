إذا اعتاد الملوك على الهوان .. بيان عسكري

لمعانُ الأحداق
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أوفياء اللمة
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اقتباسات اخترتها
من قصيدة بيان عسكري
[ تميم البرغوثي ]
إذا اعتاد الملوك على الهوان - فَذَكَرْهُم بِأَنَّ الموتَ دان
ومن صُدَفٍ بقاءُ المرءِ حَيَّاً - على مرِّ الدَّقائقِ والثواني
وجثة طِفْلَةٍ بِمَمَرٌ مَشْفَى - لها في العُمر سبع أو ثمان
على برد البلاط بلا سرير - وإلا تحت أنقاض المباني
كأنكِ قُلْتِ لي يا بنت شيئاً - عزيزاً لا يُفسر باللسان
عن الدنيا وما فيها و عني - و عن معنى المخافة والأمان
نحاصر من أخ أو مِن عَدُوٌّ - سَنَغْلِبُ، وحدَنَا، وَسَيَنْدَمَانِ
سَتَغْلِبُ والذي جَعَلَ المنايا - بها أَنفَ مِنَ الرَّجُلِ الجبان
كأنَّ المَوتَ قَابِلَةٌ عَجوز - تَرُورُ الحَيَّ مِن آن لآن
نموتُ فيكثر الأشراف فينا - وتختلط التعازي بالتهاني
ستَغْلِبُ والذي رَفَعَ الضحايا - مِنَ الأنقاض رأساً للجنان
رماديون كالأنقاض شعث - تحددهم خيوط الأرجوان
صَلاةُ جَمَاعَةِ في شِبْرٍ أرض - وطائرة تحوم في المكان
تنادي ذلك الجمع المصلي - لك الويلات ما لك لا تراني
فَيُمْعِنُ في تَجَاهَلِها فَتَرمي - قنابلها وتَغْرَقُ في الدخان
وَتُقْلِعُ عَنْ تَشَهْدِ مَنْ يُصَلِّي - وَعَنْ كرم جَدِيدٍ فِي الْأَذَانِ
نقاتلهم على عَطَشِ وجُوعٍ - وخذلان الأقاصي والأداني
بأيدينا لهذا اللَّيْلِ صُبْح - وشمس لا تَفِرُ مِنَ البَنَانِ
اسمعوها كاملة من هنا [ القصيدة ]
هي بصوته أجمل ..
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