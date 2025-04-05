إذا اعتاد الملوك على الهوان .. بيان عسكري

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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اقتباسات اخترتها
من قصيدة بيان عسكري
[ تميم البرغوثي ]

إذا اعتاد الملوك على الهوان - فَذَكَرْهُم بِأَنَّ الموتَ دان
ومن صُدَفٍ بقاءُ المرءِ حَيَّاً - على مرِّ الدَّقائقِ والثواني

وجثة طِفْلَةٍ بِمَمَرٌ مَشْفَى - لها في العُمر سبع أو ثمان
على برد البلاط بلا سرير - وإلا تحت أنقاض المباني

كأنكِ قُلْتِ لي يا بنت شيئاً - عزيزاً لا يُفسر باللسان
عن الدنيا وما فيها و عني - و عن معنى المخافة والأمان

نحاصر من أخ أو مِن عَدُوٌّ - سَنَغْلِبُ، وحدَنَا، وَسَيَنْدَمَانِ
سَتَغْلِبُ والذي جَعَلَ المنايا - بها أَنفَ مِنَ الرَّجُلِ الجبان

كأنَّ المَوتَ قَابِلَةٌ عَجوز - تَرُورُ الحَيَّ مِن آن لآن
نموتُ فيكثر الأشراف فينا - وتختلط التعازي بالتهاني

ستَغْلِبُ والذي رَفَعَ الضحايا - مِنَ الأنقاض رأساً للجنان
رماديون كالأنقاض شعث - تحددهم خيوط الأرجوان

صَلاةُ جَمَاعَةِ في شِبْرٍ أرض - وطائرة تحوم في المكان
تنادي ذلك الجمع المصلي - لك الويلات ما لك لا تراني
فَيُمْعِنُ في تَجَاهَلِها فَتَرمي - قنابلها وتَغْرَقُ في الدخان
وَتُقْلِعُ عَنْ تَشَهْدِ مَنْ يُصَلِّي - وَعَنْ كرم جَدِيدٍ فِي الْأَذَانِ

نقاتلهم على عَطَشِ وجُوعٍ - وخذلان الأقاصي والأداني

بأيدينا لهذا اللَّيْلِ صُبْح - وشمس لا تَفِرُ مِنَ البَنَانِ

اسمعوها كاملة من هنا [ القصيدة ]
هي بصوته أجمل ..



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آخر تعديل:
على جبهة العز... تُخذَل غزة

تُقاتل وحدها، والسيوف نيامُ
وفي صدرها الطاهرِ ألفُ سهامُ
تُناشد عربًا قد لبسوا صمَتَهم
فما عاد فيهم ضميرٌ يُلامُ

دماءُ الصغار تبلُّ الترابَ
وتُصغي لها الأرضُ، يُبكيها العذاب
وجُندُ العروبةِ خلفَ الحدود
يراقب موتَ الكرامةِ... في اغتراب

أيا غزة، إن السيوفَ صدِئت
وأقلامُهم في الرثاءِ اكتفَت
وعهدي بجندِكِ، لا ينحنون
ولو أن كلَّ الجيوشِ اختفت

فلا تنتظري فارسًا من سراب
ولا تقرئي في وجوههم العتاب
فأنتِ السلاحُ، وأنتِ الحصنُ
وأنتِ الصمودُ، وأنتِ الجواب
 

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