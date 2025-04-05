إذا اعتاد الملوك على الهوان .. بيان عسكري

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من قصيدة بيان عسكري

[ تميم البرغوثي ]



إذا اعتاد الملوك على الهوان - فَذَكَرْهُم بِأَنَّ الموتَ دان

ومن صُدَفٍ بقاءُ المرءِ حَيَّاً -

على مرِّ الدَّقائقِ والثواني

وجثة طِفْلَةٍ بِمَمَرٌ مَشْفَى - لها في العُمر سبع أو ثمان

على برد البلاط بلا سرير - وإلا تحت أنقاض المباني



كأنكِ قُلْتِ لي يا بنت شيئاً - عزيزاً لا يُفسر باللسان

عن الدنيا وما فيها و عني - و عن معنى المخافة و الأمان



نحاصر من أخ أو مِن عَدُوٌّ - سَنَغْلِبُ، وحدَنَا ، وَسَيَنْدَمَانِ

سَتَغْلِبُ والذي جَعَلَ المنايا - بها أَنفَ مِنَ الرَّجُلِ الجبان



كأنَّ المَوتَ قَابِلَةٌ عَجوز - تَرُورُ الحَيَّ مِن آن لآن

نموتُ فيكثر الأشراف فينا - و تختلط التعازي بالتهاني



ستَغْلِبُ والذي رَفَعَ الضحايا - مِنَ الأنقاض رأساً للجنان

رماديون كالأنقاض شعث - تحددهم خيوط الأرجوان



صَلاةُ جَمَاعَةِ في شِبْرٍ أرض - وطائرة تحوم في المكان

تنادي ذلك الجمع المصلي - لك الويلات ما لك لا تراني

فَيُمْعِنُ في تَجَاهَلِها فَتَرمي - قنابلها وتَغْرَقُ في الدخان

وَتُقْلِعُ عَنْ تَشَهْدِ مَنْ يُصَلِّي - وَعَنْ كرم جَدِيدٍ فِي الْأَذَانِ



نقاتلهم على عَطَشِ وجُوعٍ - وخذلان الأقاصي والأداني



بأيدينا لهذا اللَّيْلِ صُبْح - و شمس لا تَفِرُ مِنَ البَنَانِ



اسمعوها كاملة من هنا [ القصيدة ]

هي بصوته أجمل ..