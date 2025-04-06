فوائد مهمة

فوائدُ مُهمّةٌ



احذَروا مِنَ التهاوُنِ:



1- التهاوُنُ... في ارتِفاعِ صوتِ ابنِكَ أو ابنتِكَ عليكَ، أو على شخصٍ أكبرَ منهُ عُمراً، يُعلِّمُهُ بَذاءَةَ اللِّسانِ والتبجُّحَ.



2 - التهاوُنُ... في سُخريةِ ابنِكَ أو ابنتِكَ، باللَّفظِ أو بنظرةِ العينِ، لكَ أو لغيرِكَ أو لأحدِ الأقاربِ، يُعلِّمُهُ فظاظةَ القلبِ، والوقاحةَ، والتنمُّرَ.



3 - التهاوُنُ... في انعزالِ الابنِ أو الابنةِ عنكَ، وتركِهِم للعالَمِ الخارجيِّ أو الافتراضيِّ، يَصنعُ جَماداً لا تَعرِفُ عنهُ سوى أنَّهُ على قيدِ الحياةِ.



4 - التهاوُنُ... في تركِ الفرائضِ والعباداتِ، يَخلُقُ إنساناً أصمَّ القلبِ والرُّوحِ، لا يَجِدُ لحياتِهِ مَلاذاً آمِناً أو مَعنى.



التهاوُنُ... في تملُّصِ ابنِكَ مِن بعضِ المسؤوليّاتِ، يُفقِدُهُ تدريجيًّا الرُّجولةَ الحقَّةَ.



5 - التهاوُنُ... في السَّماحِ لابنتِكَ بالتَّجاوُزِ، لَفظاً وفِعلاً ومظهراً، يَجذِبُ إليها نظراتِ الاحتِقارِ لا التَّقديرِ، وكَثرةُ المِزاحِ والتجاوُزِ معَ مَن لا يَليقُ بها، يَجلِبُ لها مَرضى النُّفوسِ وشياطينَ الإنسِ.



6- التهاوُنُ... في تَكرارِ الأخطاءِ، يَجعَلُها عادةً وعاديَّةً، فمَن أَمِنَ العقابَ أساءَ الأدبَ.



7- المُبالَغَةُ... في تدليلِ ابنِكَ أو ابنتِكَ، تَجلِبُ النُّكرانَ والجُحودَ وعَدَمَ الشُّعورِ، وقَساوَةَ القلبِ، وضَياعَ الشَّغفِ.



8- المُبالَغَةُ... في الشِّدَّةِ، تَجلِبُ الكَسرَ والقَهرَ، وتُفقِدُهُ الثِّقةَ في نَفسِهِ ومَن حَولَهُ، وهذا وذاكَ، يَجلِبانِ بعضَ الأفكارِ الانتحاريَّةِ بينَ الحينِ والآخَرِ.



9 - إنَّ السَّماحَ بِتطاوُلِ الأبناءِ والبناتِ على الوالدَينِ وغيرِهِم، لَيسَ تَربيَةً Modern أو حَضاريَّةً، وإنَّما هو لَعنَةٌ وفَقرٌ نَفسيٌّ، وجَهلٌ فِكريٌّ.



10 - التهاوُنُ... في الخلطِ بينَ الحلالِ والحَرامِ، يَجلِبُ الهَذيانَ، وفَقدَ الهُوِيَّةِ، والاستهانَةَ بِمَقامِ اللَّهِ حاشاهُ، والاستخفافَ بأركانِ الدِّينِ، والتلذُّذَ بالمَعاصي.



11- علِّموا أولادَكم... الاحتِشامَ، والعِفَّةَ، والاحترامَ، قَولاً وفِعلاً، ونَفْساً ومَظهَراً وسُلوكاً.



لا تُلغي المَسافاتِ إلى حَدِّ الاستهزاءِ بِكَ، ولا تَفرِضِ التَّبلُّدَ والجَليدَ في عَلاقَتِكَ بِهِم، فتَخسَرَ رِفقَتَهُم ورَأفَتَهُم بِكَ حتّى الكِبَرِ.



_ لا تُدلِّلِ ابنَكَ أو ابنتَكَ إلى حَدِّ الإفسادِ.

_ ولا تُعنِّفْ إلى حَدِّ الكراهيةِ والنُّفورِ.

_ وكُنْ حازِماً وصَديقاً، وصارِماً وصاحِباً.

_ وكُنْ في كُلِّ الآوِنَةِ رَبًّا للبيتِ، وقائِداً أوَّلاً وأخيراً.



﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾