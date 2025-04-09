السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

فحص أبغار عند حديث الولادة le score d'apgar



هو نظام قياس شامل

يُستعمل لتقييم الحالة الصحية لطفل حديث الولادة بعد الولادة مباشرة



يتم هذا التقييم بناءًا على 5 فئات

أولا معدل ضربات القلب

ثانيا الجُهد التنفسي

ثالثا قوة العضلات

رابعا منعكسات لا إرادية

خامسا لون الجلد



يُستخدم فيه مقياس رقمي من 0 الى 2 لكل فئة مما سبق

و المقياس الكلي يكون على 10

و الأفضل أن يُستخدم مع آليات تقييم أخرى كالفحص السريري و العلامات الحيوية



تتراوح نتائج أبغار apgar بين 0 و 10



النتيجة 7 الى 10 في الدقيقة الاواى تعني أن صحة المولود جيدة و لا يحتاج إلى رعاية روتينية بعد الولادة



أما إذا كانت النتيجة بين 4 و 6 فذلك يعني أن المولود يختاج إلى مساعدة ليستطيع التنفس



و نتيجة 4 و أقل يعني أن المولود يحتاج إلى تدخلات طبية مستعجلة لإنقاذ حياة المولود



و هذه العلامة نلاحظها في الدفتر الصحي للطفل





أتمنى أن أكون أفدتكم بهذه المعلومة

تحياتي لكن