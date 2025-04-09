ام أمينة
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته
فحص أبغار عند حديث الولادة le score d'apgar
هو نظام قياس شامل
يُستعمل لتقييم الحالة الصحية لطفل حديث الولادة بعد الولادة مباشرة
يتم هذا التقييم بناءًا على 5 فئات
أولا معدل ضربات القلب
ثانيا الجُهد التنفسي
ثالثا قوة العضلات
رابعا منعكسات لا إرادية
خامسا لون الجلد
يُستخدم فيه مقياس رقمي من 0 الى 2 لكل فئة مما سبق
و المقياس الكلي يكون على 10
و الأفضل أن يُستخدم مع آليات تقييم أخرى كالفحص السريري و العلامات الحيوية
تتراوح نتائج أبغار apgar بين 0 و 10
النتيجة 7 الى 10 في الدقيقة الاواى تعني أن صحة المولود جيدة و لا يحتاج إلى رعاية روتينية بعد الولادة
أما إذا كانت النتيجة بين 4 و 6 فذلك يعني أن المولود يختاج إلى مساعدة ليستطيع التنفس
و نتيجة 4 و أقل يعني أن المولود يحتاج إلى تدخلات طبية مستعجلة لإنقاذ حياة المولود
و هذه العلامة نلاحظها في الدفتر الصحي للطفل
أتمنى أن أكون أفدتكم بهذه المعلومة
تحياتي لكن
فحص أبغار عند حديث الولادة le score d'apgar
هو نظام قياس شامل
يُستعمل لتقييم الحالة الصحية لطفل حديث الولادة بعد الولادة مباشرة
يتم هذا التقييم بناءًا على 5 فئات
أولا معدل ضربات القلب
ثانيا الجُهد التنفسي
ثالثا قوة العضلات
رابعا منعكسات لا إرادية
خامسا لون الجلد
يُستخدم فيه مقياس رقمي من 0 الى 2 لكل فئة مما سبق
و المقياس الكلي يكون على 10
و الأفضل أن يُستخدم مع آليات تقييم أخرى كالفحص السريري و العلامات الحيوية
تتراوح نتائج أبغار apgar بين 0 و 10
النتيجة 7 الى 10 في الدقيقة الاواى تعني أن صحة المولود جيدة و لا يحتاج إلى رعاية روتينية بعد الولادة
أما إذا كانت النتيجة بين 4 و 6 فذلك يعني أن المولود يختاج إلى مساعدة ليستطيع التنفس
و نتيجة 4 و أقل يعني أن المولود يحتاج إلى تدخلات طبية مستعجلة لإنقاذ حياة المولود
و هذه العلامة نلاحظها في الدفتر الصحي للطفل
أتمنى أن أكون أفدتكم بهذه المعلومة
تحياتي لكن