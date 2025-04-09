فحص أبغار عند حديث الولادة le score d'apgar

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته
فحص أبغار عند حديث الولادة le score d'apgar

هو نظام قياس شامل
يُستعمل لتقييم الحالة الصحية لطفل حديث الولادة بعد الولادة مباشرة

يتم هذا التقييم بناءًا على 5 فئات
أولا معدل ضربات القلب
ثانيا الجُهد التنفسي
ثالثا قوة العضلات
رابعا منعكسات لا إرادية
خامسا لون الجلد

يُستخدم فيه مقياس رقمي من 0 الى 2 لكل فئة مما سبق
و المقياس الكلي يكون على 10
و الأفضل أن يُستخدم مع آليات تقييم أخرى كالفحص السريري و العلامات الحيوية

تتراوح نتائج أبغار apgar بين 0 و 10

النتيجة 7 الى 10 في الدقيقة الاواى تعني أن صحة المولود جيدة و لا يحتاج إلى رعاية روتينية بعد الولادة

أما إذا كانت النتيجة بين 4 و 6 فذلك يعني أن المولود يختاج إلى مساعدة ليستطيع التنفس

و نتيجة 4 و أقل يعني أن المولود يحتاج إلى تدخلات طبية مستعجلة لإنقاذ حياة المولود

و هذه العلامة نلاحظها في الدفتر الصحي للطفل


أتمنى أن أكون أفدتكم بهذه المعلومة
تحياتي لكن
 

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