سؤال حوار مع قلبي

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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حوار مع قلبي❤

سؤال: لماذا تُرهقني الذكريات القديمة؟
جواب: لأنك لم تغفر لنفسك بعد، ولا زلت تسكن لحظات مضت وكأنها الحاضر.

سؤال: هل الماضي قادر على خطف سعادتي؟
جواب: فقط إن منحته المفتاح، أنت من يملك أن يغلق الأبواب أو يفتحها.

سؤال: لماذا أشعر بالوحدة بين الجميع؟
جواب: لأنك لم تصادق نفسك بعد، فالوحدة لا تعني غياب الناس، بل غياب الألفة.

سؤال: متى أشفى من خيباتي؟
جواب: حين تفهم أن الخيبة درس، لا لعنة، وأنك خرجت منها أقوى مما كنت.

سؤال: هل الحب يكفي؟
جواب: وحده لا يكفي، لكنه بداية كل شيء جميل... إن ترافق مع الصدق والاحتواء.

سؤال: لماذا أكتب؟
جواب: لأن في الكتابة حياة، ولأن الورق لا يخونك حين تصمت الدنيا.
 
فرز حسب التاريخ فرز حسب الأصوات
لأن في الكتابة حياة ولأن الورق لايخون حين تصمت الدنيا …

هنا بيت القصيد
شكرا .
 
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دعها تسير فإنها مأمورة
1-لا يستحق الماضي ان يستهلك حاضرك و لكن اجعل دروسه و خيباته سلم ترتقي به إلى مستقبلك
2-المؤمن يألف و يؤلف فأن لم تجد فتأقلم فالعادي يستأنس بالناس لكن الناجح من يجد في وحدته أنسه و لا يضره غياب احد (قلل ناسك يرتاح راسك)
3-الخيبة أن تبقى غارقا في لوم نفسك و الشفاء منها أن تدرك أن الفشل و الخيبات هي من تعطي اللذة للنجاحات القادمة
4- الحب لا يكفي إذا لم نجد من يبادلنا إياه فلا أخذ بدون عطاء و لا استمرارية بدون تقدير بعبارة أخرى لا تطلب من الناس شيئا أنت بخيل فيه ، ففاقد الشيء لا يعطيه.
5- لماذا نكتب ، نكتب ما لا نستطيع البوح به صدقا نكتب عندما لا يكون البوح كافيا ، نكتب عندما يخوننا التعبير واقعا و نُفهَم بقصد آخر تُهمةً.

شكرا لك
 
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