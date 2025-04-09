Oktavio_hinda
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
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حوار مع قلبي❤
سؤال: لماذا تُرهقني الذكريات القديمة؟
جواب: لأنك لم تغفر لنفسك بعد، ولا زلت تسكن لحظات مضت وكأنها الحاضر.
سؤال: هل الماضي قادر على خطف سعادتي؟
جواب: فقط إن منحته المفتاح، أنت من يملك أن يغلق الأبواب أو يفتحها.
سؤال: لماذا أشعر بالوحدة بين الجميع؟
جواب: لأنك لم تصادق نفسك بعد، فالوحدة لا تعني غياب الناس، بل غياب الألفة.
سؤال: متى أشفى من خيباتي؟
جواب: حين تفهم أن الخيبة درس، لا لعنة، وأنك خرجت منها أقوى مما كنت.
سؤال: هل الحب يكفي؟
جواب: وحده لا يكفي، لكنه بداية كل شيء جميل... إن ترافق مع الصدق والاحتواء.
سؤال: لماذا أكتب؟
جواب: لأن في الكتابة حياة، ولأن الورق لا يخونك حين تصمت الدنيا.