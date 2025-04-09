دعها تسير فإنها مأمورة

1-لا يستحق الماضي ان يستهلك حاضرك و لكن اجعل دروسه و خيباته سلم ترتقي به إلى مستقبلك

2-المؤمن يألف و يؤلف فأن لم تجد فتأقلم فالعادي يستأنس بالناس لكن الناجح من يجد في وحدته أنسه و لا يضره غياب احد (قلل ناسك يرتاح راسك)

3-الخيبة أن تبقى غارقا في لوم نفسك و الشفاء منها أن تدرك أن الفشل و الخيبات هي من تعطي اللذة للنجاحات القادمة

4- الحب لا يكفي إذا لم نجد من يبادلنا إياه فلا أخذ بدون عطاء و لا استمرارية بدون تقدير بعبارة أخرى لا تطلب من الناس شيئا أنت بخيل فيه ، ففاقد الشيء لا يعطيه.

5- لماذا نكتب ، نكتب ما لا نستطيع البوح به صدقا نكتب عندما لا يكون البوح كافيا ، نكتب عندما يخوننا التعبير واقعا و نُفهَم بقصد آخر تُهمةً.



شكرا لك ​