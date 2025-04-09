تحذير هام بخصوص تزيين الحلويات: صحتك وصحة عائلتك أولى!

faith8
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام
عدت إليكم بموضوع جديد بعد غياب، والأمر في غاية الأهمية وستكون لي مواضيع أخرى توعوية بإذن الله.
بدون إطالة ندخل في صلب الموضوع...
لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لاستخدام الملمعات وورق الذهب والملونات الصناعية في تزيين الحلويات، حتى أصبحت هذه المواد "ضرورية" في أعين البعض، رغم أنها لا تضيف لا طعماً ولا نكهة ولا رائحة! فهل فعلاً تستحق هذه المواد المخاطر التي تُسببها لصحتنا وصحة أطفالنا؟
الملمعات وورق الذهب الصناعي تحتوي على مركبات خطيرة جداً مثل:
ثاني أوكسيد التيتانيوم (E171)
ثاني أوكسيد الحديد (E172)
E466 و Tylose-CMC
جزيئات دقيقة جداً (Nanoparticules)
هذه المواد لا يستطيع الجهاز الهضمي التعامل معها، فتلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة وتنتقل إلى أعضاء حساسة كالكبد، الدماغ، والرئتين، مسببة:
السرطان
الزهايمر
العقم وتشوه الأجنة
اضطرابات المناعة الذاتية
أمراض مزمنة كداء كرون
خلل في الميكروبيوتا المعوية، مما يُضعف مناعتنا
ويُحذر الأطباء بشكل خاص من تقديم هذه الحلويات المزيّنة للأطفال، خاصة دون سن الخامسة، بسبب حساسية أجسامهم وخطر تراكم هذه المواد السامة.
نُدرك أن مكونات مثل السكر والمارغرين والدقيق يصعب الاستغناء عنها تماماً في وصفات الحلويات، لكن إدخال عناصر غير غذائية كالملمعات وورق الذهب والملونات الصناعية هو أمر لا مبرر له سوى الشكل، مقابل مخاطر صحية كبيرة.
الحل؟ زينوا حلوياتكم بمواد طبيعية وآمنة: المكسرات، جوز الهند، الشوكولا، الجلجلان أو ما يعرف بالسمسم... فهي تُضفي مذاقاً حقيقياً وفائدة غذائية دون تعريضكم للأمراض.
نشر الوعي مسؤوليتنا جميعاً. صحتك وصحة عائلتك أهم من أي لمعان زائف.
مع أطيب تحياتي
الدكتورة الصيدلانية في خدمتكم دائما وأي سؤال أو استفسار مرحب به
عدت إليكم بموضوع جديد بعد غياب، والأمر في غاية الأهمية وستكون لي مواضيع أخرى توعوية بإذن الله.
بدون إطالة ندخل في صلب الموضوع...
لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لاستخدام الملمعات وورق الذهب والملونات الصناعية في تزيين الحلويات، حتى أصبحت هذه المواد "ضرورية" في أعين البعض، رغم أنها لا تضيف لا طعماً ولا نكهة ولا رائحة! فهل فعلاً تستحق هذه المواد المخاطر التي تُسببها لصحتنا وصحة أطفالنا؟
الملمعات وورق الذهب الصناعي تحتوي على مركبات خطيرة جداً مثل:
ثاني أوكسيد التيتانيوم (E171)
ثاني أوكسيد الحديد (E172)
E466 و Tylose-CMC
جزيئات دقيقة جداً (Nanoparticules)
هذه المواد لا يستطيع الجهاز الهضمي التعامل معها، فتلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة وتنتقل إلى أعضاء حساسة كالكبد، الدماغ، والرئتين، مسببة:
السرطان
الزهايمر
العقم وتشوه الأجنة
اضطرابات المناعة الذاتية
أمراض مزمنة كداء كرون
خلل في الميكروبيوتا المعوية، مما يُضعف مناعتنا
ويُحذر الأطباء بشكل خاص من تقديم هذه الحلويات المزيّنة للأطفال، خاصة دون سن الخامسة، بسبب حساسية أجسامهم وخطر تراكم هذه المواد السامة.
نُدرك أن مكونات مثل السكر والمارغرين والدقيق يصعب الاستغناء عنها تماماً في وصفات الحلويات، لكن إدخال عناصر غير غذائية كالملمعات وورق الذهب والملونات الصناعية هو أمر لا مبرر له سوى الشكل، مقابل مخاطر صحية كبيرة.
الحل؟ زينوا حلوياتكم بمواد طبيعية وآمنة: المكسرات، جوز الهند، الشوكولا، الجلجلان أو ما يعرف بالسمسم... فهي تُضفي مذاقاً حقيقياً وفائدة غذائية دون تعريضكم للأمراض.
نشر الوعي مسؤوليتنا جميعاً. صحتك وصحة عائلتك أهم من أي لمعان زائف.
مع أطيب تحياتي
الدكتورة الصيدلانية في خدمتكم دائما وأي سؤال أو استفسار مرحب به