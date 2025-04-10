راني نحلل في دراهي

هاذيك هي لازم لواحد يحلل دراهمه .. ولارم يحترم ااتوقيت وما يغيبش ..وما دام الانسان يخلص على مدة معينه من الوقت لازم يعقبها كامل في الخدمه واذا نقص منها يسما راهي صرقة ودخل فيها لحرام.

اما اذا تفوتيها قاعدة و الخدمة ما كانش هاذي ماعندك فيها حتى ذنب.



سؤال حتى لو خرجت عل موضوع النجوم للي فلحيط هاذيك ورق وله بلاطر وله كيفاش .. عجبتني وحبيت نعرفها كيفاش !