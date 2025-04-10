راني نحلل في دراهي

Oktavio_hinda
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم
وانا قاعدة في مكتبي اقصد مكسلةوداخلة للمنتدى ونكتب في مواضيع ونقرا و نرد على مواضيع وتايهة في أزقة المنتدى وداخلة من قسم لقسم جات في بالي حاجة هل وانا حاضرة في عملي ومحترمة التوقيت مع انه كل العاملين معي خرجو على الساعة 2 أو بالمعنى الأصح هربو
انا في بالي راني نحلل في دراهمي لكن من جهة أخرى راني حاضرة برك والله ماعلابالي
جاوبوني
وانا قاعدة في مكتبي اقصد مكسلةوداخلة للمنتدى ونكتب في مواضيع ونقرا و نرد على مواضيع وتايهة في أزقة المنتدى وداخلة من قسم لقسم جات في بالي حاجة هل وانا حاضرة في عملي ومحترمة التوقيت مع انه كل العاملين معي خرجو على الساعة 2 أو بالمعنى الأصح هربو
انا في بالي راني نحلل في دراهمي لكن من جهة أخرى راني حاضرة برك والله ماعلابالي
جاوبوني