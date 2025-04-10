راني نحلل في دراهي

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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السلام عليكم

وانا قاعدة في مكتبي اقصد مكسلة😁وداخلة للمنتدى ونكتب في مواضيع ونقرا و نرد على مواضيع وتايهة في أزقة المنتدى وداخلة من قسم لقسم جات في بالي حاجة هل وانا حاضرة في عملي ومحترمة التوقيت مع انه كل العاملين معي خرجو على الساعة 2 أو بالمعنى الأصح هربو😆
انا في بالي راني نحلل في دراهمي لكن من جهة أخرى راني حاضرة برك 🤔والله ماعلابالي
جاوبوني😊

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هاذيك هي لازم لواحد يحلل دراهمه .. ولارم يحترم ااتوقيت وما يغيبش ..وما دام الانسان يخلص على مدة معينه من الوقت لازم يعقبها كامل في الخدمه واذا نقص منها يسما راهي صرقة ودخل فيها لحرام.
اما اذا تفوتيها قاعدة و الخدمة ما كانش هاذي ماعندك فيها حتى ذنب.

سؤال حتى لو خرجت عل موضوع النجوم للي فلحيط هاذيك ورق وله بلاطر وله كيفاش .. عجبتني وحبيت نعرفها كيفاش !
 
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قال dahman kz:
هاذيك هي لازم لواحد يحلل دراهمه .. ولارم يحترم ااتوقيت وما يغيبش ..وما دام الانسان يخلص على مدة معينه من الوقت لازم يعقبها كامل في الخدمه واذا نقص منها يسما راهي صرقة ودخل فيها لحرام.
اما اذا تفوتيها قاعدة و الخدمة ما كانش هاذي ماعندك فيها حتى ذنب.

سؤال حتى لو خرجت عل موضوع النجوم للي فلحيط هاذيك ورق وله بلاطر وله كيفاش .. عجبتني وحبيت نعرفها كيفاش !
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انت ركز مع لحيوط وانا مع الكرلاجة الاسطورية IMG_3556.jpeg 😅😅😅

نرجع للموضوع / اكيد اللي يحب تكون دراهمو حلال ويصرفها بلحلال .. لازم يكسبها بالحلال بحيث نراعي ونحترم اداب العمل (الالتزام بتوقيت الحظور والانصراف) بغض النظر عن من جاء متأخر او غادر باكرا .. لا نجعل من غيرنا مقياس بل لنكن نحن المقياس المستقيم 👍

بالتوفيق.
 
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