زهرة اللوتس

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السلام عليكم
اليوم اكتب لكم عن زهرة اللوتس لكن ثقافيا واتمنى ان تنال اعجابكم
زهرة اللوتس تعدّ واحدة من أكثر الرموز حضورًا في الثقافات القديمة خاصة في حضارات الشرق كالمصرية والهندية والصينية لم تكن مجرد زهرة جميلة تطفو على سطح الماء بل كانت مرآة لفلسفات عميقة عن الحياة والموت والتجدد

في المعتقدات المصرية القديمة كانت اللوتس رمزًا للخلق والنور إذ لاحظ المصريون كيف تنغلق الزهرة ليلاً وتعود لتتفتح مع شروق الشمس فرأوا فيها تجسيدًا لفكرة البعث والحياة الأبدية ولهذا ارتبطت بالآلهة وظهرت في النقوش والمعابد، وحتى في المقابر

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أما في الثقافة الهندوسية والبوذية فإن اللوتس تجسّد النقاء الروحي لأنها تنمو في المياه الطينية لكنها تظل نظيفة كأنها تقول إن الجمال والصفاء يمكن أن يولدا من أعماق الظروف القاسية وتُرسم عادة تحت أقدام الآلهة أو الحكماء في إشارة إلى الاستنارة والسمو عن الدنيوي.
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في الصين ترمز اللوتس إلى الوفاء والنقاء والسلام الداخلي وتُستخدم كثيرًا في الفنون التشكيلية والأدب الكلاسيكي

اللافت أن هذه الزهرة رغم بساطتها ألهمت الحضارات الكبرى وجعلت من نفسها رمزا يتجاوز الجمال إلى المعنى كأنها تقول: "قد تولد من الطين لكن بإمكانك أن تعيش طافيًا على سطح الحياة نقيًا بهدوء وبكرامة."
 
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مشكورة على المعلومات القيمة التي منها أول مرة أقراها كنت أظن أنها موجودة الا في الصين
دمتِ متميزة
 

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