Oktavio_hinda
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أوفياء اللمة
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بين القلب والعقل
القلب يمثل العاطفة الأحاسيس الانجذاب والرحمة هو صوت الإحساس الداخلي الذي لا يخضع دائما للمنطق لكنه يعكس مشاعر الإنسان ورغباته العميقة
العقل يمثل المنطق التحليل الحكمة والحسابات الدقيقة هو الذي يزن الأمور بالعقلانية ويبحث عن الحلول الواقعية.
ميزان القلب والعقل يعني:
الوصول إلى حالة من الانسجام، حيث لا يطغى القلب فيقودنا إلى قرارات متهورة ولا يطغى العقل فيجردنا من إنسانيتنا هو السعي لقرار متزن يجد صداه في القلب ويوافقه العقل.
القلب يمثل العاطفة الأحاسيس الانجذاب والرحمة هو صوت الإحساس الداخلي الذي لا يخضع دائما للمنطق لكنه يعكس مشاعر الإنسان ورغباته العميقة
العقل يمثل المنطق التحليل الحكمة والحسابات الدقيقة هو الذي يزن الأمور بالعقلانية ويبحث عن الحلول الواقعية.
ميزان القلب والعقل يعني:
الوصول إلى حالة من الانسجام، حيث لا يطغى القلب فيقودنا إلى قرارات متهورة ولا يطغى العقل فيجردنا من إنسانيتنا هو السعي لقرار متزن يجد صداه في القلب ويوافقه العقل.
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