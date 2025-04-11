ثقافة الدربوكة الجزائرية





االة موسيقية لا يستغى عليها الشعب الجزائري تُعرف بـ"الدربوكة" في زمن مضى لا يستغنى عليها في الأعراس وحتى ليومنا هذا وحتى البنات الصغار عندما يحل علينا رمضان كل بنت يجب أن تحصل على دربوكة لسهر في رمضان والعرف عليها ومن هذه الصفحة أردت أن اشرح أكثر على هذه الآلة العريقة في الجزائر أو في البلدان العربية



استعمالها في الموسيقى الجزائرية:



تستخدم في الراي، الشعبي، القبائلي، الشاوي، والمالوف.



تُرافق الغناء في الأعراس والمناسبات الشعبية وأحيانًا تكون الآلة الأساسية في الجلسات الطربية





الإيقاعات الجزائرية المشهورة:



من أشهر الإيقاعات التي تُعزف على الدربوكة الجزائرية:



الراي: إيقاع سريع ونشيط يُستخدم بكثرة في الأغاني الحديثة.



الشعبي: يعتمد على إيقاع بلدي تقليدي غالباً ما يكون بطيء أو متوسط السرعة.



المالوف: أكثر تعقيدًا من حيث البناء الإيقاعي، ويتطلب دقة في العزف.

