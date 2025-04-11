مشكلتي
كلمة المرور: 4algeria2025
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني أخواتي أهل اللمة..
حين تمت خطبتي.. قيل لي أنه ابننا له سكن طور البناء (مع مقاول) و حتى ولو لم يجهز ستسكنين مستقلة عنا.. (يعني شرطهم و ليس شرطي أن أسكت وحدي و بيت مستقل) رغم أن زوجي وحيد أمه (عنده أخوات)..
تم الزواج و للان 6سنوات و نحن في الكراء الحمد لله أنا و الزوج متفاهمين في كلش في أمور المصاريف و غيرها.
هذا العام المنزل انتهى و سلم للأب كونه باسمه.. لكن خرجت أقاويل كثيرة منها
1/أنه نحن جميعا نسكن فيه (عائلتي الصغيرة من 4أفراد) و عائلة الزوج لا تقتصر على أمه و أبوه فقط بل و حتى أخته مطلقة و لها ولدين اثنين أكبر من أولادي.
++القرار هذا رفضته جملة و تفصيلا كونه أصلا الدار f4 مش تاع لي نعيشو فيها في جيش انكشاري كامل.
الرأي الثاني يقول/ أنه يذهب للمنزل الجديد أهل الزوج و يخلولنا المنزل القديم على أنهم يروحو للجديد فقط لفترة ممكن تكون قصيرة و ترجع أنت تروح ليه من بعدهم (يعني تبقى أنت رهين خياراتهم تاع كل وقت وين حابين يعيشو)
الرأي الثالث/ نروحو حنا للجديدة بصح هوما كل شهر او شهرين يجيو للدار معنا لاسبوع او لأي وقت أرادوه.. و هذا الرأي رأيته و كأنه مثل ما فعل اليهود مع ارض فلسطين.. من ضيوف لأهل بيت و نرجع أنا بنت الناس!!
لو أحدكم مكاني.. ماذا يختار.. بعيدا عن العواطف ووو وشخصيا لو لقيتهم في حاجة لولدهم و أبوه لو كان عاجز لكان خياري أنا نقولو جيب أهلك و عادي..
صارحت الزوج أنه مانبقاش معلقة أنا و تحت رحمة أهله بالخصوص أنا عاملة و مانحبذش أنه نخلي انسان في بيتي لكونه لكل خصوصياته و أسراره ولو أقرب الناس.. قلتله أبقى في الكراء لأن اذا سهلي ربي في وحد لافار و نشري دار.
هل تصرفي أناني..
كون جيتو في مكاني وش ديرو
حين تمت خطبتي.. قيل لي أنه ابننا له سكن طور البناء (مع مقاول) و حتى ولو لم يجهز ستسكنين مستقلة عنا.. (يعني شرطهم و ليس شرطي أن أسكت وحدي و بيت مستقل) رغم أن زوجي وحيد أمه (عنده أخوات)..
تم الزواج و للان 6سنوات و نحن في الكراء الحمد لله أنا و الزوج متفاهمين في كلش في أمور المصاريف و غيرها.
هذا العام المنزل انتهى و سلم للأب كونه باسمه.. لكن خرجت أقاويل كثيرة منها
1/أنه نحن جميعا نسكن فيه (عائلتي الصغيرة من 4أفراد) و عائلة الزوج لا تقتصر على أمه و أبوه فقط بل و حتى أخته مطلقة و لها ولدين اثنين أكبر من أولادي.
++القرار هذا رفضته جملة و تفصيلا كونه أصلا الدار f4 مش تاع لي نعيشو فيها في جيش انكشاري كامل.
الرأي الثاني يقول/ أنه يذهب للمنزل الجديد أهل الزوج و يخلولنا المنزل القديم على أنهم يروحو للجديد فقط لفترة ممكن تكون قصيرة و ترجع أنت تروح ليه من بعدهم (يعني تبقى أنت رهين خياراتهم تاع كل وقت وين حابين يعيشو)
الرأي الثالث/ نروحو حنا للجديدة بصح هوما كل شهر او شهرين يجيو للدار معنا لاسبوع او لأي وقت أرادوه.. و هذا الرأي رأيته و كأنه مثل ما فعل اليهود مع ارض فلسطين.. من ضيوف لأهل بيت و نرجع أنا بنت الناس!!
لو أحدكم مكاني.. ماذا يختار.. بعيدا عن العواطف ووو وشخصيا لو لقيتهم في حاجة لولدهم و أبوه لو كان عاجز لكان خياري أنا نقولو جيب أهلك و عادي..
صارحت الزوج أنه مانبقاش معلقة أنا و تحت رحمة أهله بالخصوص أنا عاملة و مانحبذش أنه نخلي انسان في بيتي لكونه لكل خصوصياته و أسراره ولو أقرب الناس.. قلتله أبقى في الكراء لأن اذا سهلي ربي في وحد لافار و نشري دار.
هل تصرفي أناني..
كون جيتو في مكاني وش ديرو