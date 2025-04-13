لكل اسم قصة🌹هل انت راضي على اسمك؟

اسم الامين محمد اخذته لما كنت ادرس في الثانوية

سماتني احدى الزميلات و السبب هو كنت نعمل دروس للزملاء

و كنت لما اذكر اسم النبي صلى الله عليه و سلم

اقول الامين محمد على غير ما تعود عليه الناس

فالجل يقول محمد الامين او محمد النبي او رسول الله صلى الله عليه و سلم

فكانت التسمية من احدى الزميلات و من حينها تقريبا لازمني هذا الاسم

و ذائما اتذكر العام و المكان و الزميلة و الاجواء التي جاء فيها اسمي

الامين محمد



اكيد

راض جدا فالاسم جميل و الذكرى اجمل



لا لن اغيره عجبني و انا اشتهرت به



الامين محمد هو الغاالب لكن لما كنت لاعب كرة قدم

و كنت نلعب مليح كانوا يقولوا الشيخ الامين محمد و لما دربت في وقت من الاوقات الفريق المحلي

بقات كلمة الشيخ الامين محمد تقريبا متلازمة الى اليوم

هكذ الشيخ الامين محمد