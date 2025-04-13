لكل اسم قصة🌹هل انت راضي على اسمك؟

فاتن سيلين

فاتن سيلين

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🌹موضوعي اليوم للترفيه وايضا لنعرف معاني وقصص اسماء بعضنا البعض😊

🔵لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.

⚫اسئلتي:

🔸من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟



🔸هل انت راضي على اسمك؟



🔸لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟


🔸هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟



🔸ما معنى اسمك؟



اليكم الخط اتحفونا بقصص اسماؤكم الجميلة😍
 
أبدأ أنا😊

🔸من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
أمي اختارت لي اسم فاتن وأبي اختار لي اسم سيلين.
أمي قبل حملها بي الغير متوقع لكبر سنها رأت منام أنها تحمل رضيع لا تعلم جنسه وجدتها خالتي وهي ميتة رحمها الله قالت لها هذه فاتن ابنتك وبدأت تقبل ذاك الرضيع الذي تحمله امي في قماطه.ضحكت امي وقالت لها ليست ابنتي انا الان جدة واش بقالي نزيد نجيب اولاد مابقيتش نقدر كبرت.
وأبي أضاف سيلين قال لي عندنا رايتك مباشرة قلت سيلين.
🔸هل انت راضي على اسمك؟
نعم .في الحقيقة لا احب الاسماء المركبة احب الاسم الواحد وكنت احب اسمي سيلين ففي البيت الا أمي تناديني فاتن الكل سيلين وأميل لسيلين.لكن راضية على اسمي الكامل .

🔸لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
لن اغيره
🔸هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
الحميع يناديني سيلين أو فاتن.لكن نانا ودادا (الجدين) سموني منذ ولادتي اسماء أخرى ساخبركم لكن احذروا أن تنادوني بأحدهما🤣.
جدي: يناديني رمانة 🙈
جدتي:تناديني قمرة🙈
حاولت معهما ينادوني سيلين أو فاتن يرفضوا هههه ربي يحفظهم لي
🔸ما معنى اسمك؟
معنى اسمي فاتن سيلين :
فاتن واضح معناه أما سيلين فابي اختاره على أساس اسم أمازيغي وموجود عند الامازيغ منذ القدم يسمون به البنات..لكن في قوقل وجدت هذا معناه:
سيلين:اسم يوناني يعني وجه القمر.
سيلين: اسم زوجة الملك الأمازيغي يوبا الثاني ويعني العنب الأبيض
 
@فاتن سيلين @اسماعيل22 @Soumia hadj mohammed
@la lune rose @الامين محمد @عوض السوداني
@Fethi.dz @إلياس @الطيب الجزائري84 @aljentel
@*amani* @ريحـان @Moha le sage
@أبو عاتكة @MESSI23000 @aljentel
@ام أمينة @Moha le sage @dahman kz
@السلطانة @حاتم خليفة @سجينة الصمت @فادي محمد
@النورس @طموحة @جمــآنــة @secret de coeur
@زاد الرحيل @faith8 @Tama Aliche @Hakan
@سـارة @Zili Na @GHcook @space-cowboy @بسمة القلوب @الروسي
@زهور الشوق @النجم البعيد @أحلامي @♡كارينا♡ @الورد الأحمر
@راجية الرحمة @Oktavio_hinda @جليلوس @صانعة الإبتسامة @Mouka @ALGERIA DZ
@"viola" @الإستثنٱئية @الحلم الوردي @Tama Aliche
@يوسےفے @aYyÖub aDaM @space-cowboy
@زهور الشوق @سحائب الشوق @وۣۗهۣۗہۣۗم @شجـ الروح ـون
@خديجة ph @النورس @faith8
@الرومنسي الجاد @أم أُنٌَيسة @أفنانوه
 
قال فاتن سيلين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🌹موضوعي اليوم للترفيه وايضا لنعرف معاني وقصص اسماء بعضنا البعض😊

🔵لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.

⚫اسئلتي:

🔸من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟

الاب هو من اختار اسمي و المناسبة كانت ايام عيد الاضحى المبارك ف سماني اسماعيل و من حسن الصدف انه كان بجواري في نفس يوم ولادتي رضيع اسمه ابراهيم

🔸هل انت راضي على اسمك؟
اكيد احب اسمي كثيرا


🔸لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟

ابداااا
🔸هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟

لا اسماعيل و فقط و نتقلق كي واحد يقولي سماعين اسمي اسماعيل

🔸ما معنى اسمك؟

عنده عدة معاني و لكن في الاصل يقصد. به يسمع الله
لان الله استجاب لدعوة ابراهيم عليه السلام عندما طلب ولدا فسماه اسماعيل
و غالبا ما يرتبط الاسم بالطاعة و الصبر
اليكم الخط اتحفونا بقصص اسماؤكم الجميلة😍
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مشكورة على الطرح الظريف
 
قال فاتن سيلين:
🔸من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
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اسم الامين محمد اخذته لما كنت ادرس في الثانوية
سماتني احدى الزميلات و السبب هو كنت نعمل دروس للزملاء
و كنت لما اذكر اسم النبي صلى الله عليه و سلم
اقول الامين محمد على غير ما تعود عليه الناس
فالجل يقول محمد الامين او محمد النبي او رسول الله صلى الله عليه و سلم
فكانت التسمية من احدى الزميلات و من حينها تقريبا لازمني هذا الاسم
و ذائما اتذكر العام و المكان و الزميلة و الاجواء التي جاء فيها اسمي
الامين محمد
قال فاتن سيلين:
🔸هل انت راضي على اسمك؟
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اكيد
راض جدا فالاسم جميل و الذكرى اجمل
قال فاتن سيلين:
🔸لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
إضغط للتوسيع...
لا لن اغيره عجبني و انا اشتهرت به
قال فاتن سيلين:
🔸هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
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الامين محمد هو الغاالب لكن لما كنت لاعب كرة قدم
و كنت نلعب مليح كانوا يقولوا الشيخ الامين محمد و لما دربت في وقت من الاوقات الفريق المحلي
بقات كلمة الشيخ الامين محمد تقريبا متلازمة الى اليوم
هكذ الشيخ الامين محمد
 
قال فاتن سيلين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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وعليكم السلام ورحمة الله
قال فاتن سيلين:
🌹موضوعي اليوم للترفيه وايضا لنعرف معاني وقصص اسماء بعضنا البعض😊

🔵لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.
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من واجبات الطفل على والديه اختيار له الاسم الجميل فهو واجب شرعي ..
قال فاتن سيلين:
⚫اسئلتي:

🔸من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
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اعتقد والدي هو من اختار إسمي على إسم أخيه المتوفي رحمه الله
قال فاتن سيلين:
🔸هل انت راضي على اسمك؟
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بكل تأكيد
قال فاتن سيلين:
🔸لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
إضغط للتوسيع...
لن أغيره
قال فاتن سيلين:
🔸هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
إضغط للتوسيع...
نعم الجميع ينادوني به وليس لدي اسماء اخرى
قال فاتن سيلين:
🔸ما معنى اسمك؟
إضغط للتوسيع...
معنى اسمي شيخ التجار عند بعض القوميات وعند قوميات اخرى يعني المدينه او سوق المدينه ..
قال فاتن سيلين:
اليكم الخط اتحفونا بقصص اسماؤكم الجميلة😍
إضغط للتوسيع...

شكرا لك ، كنت اظن ان اسم والدك سيلين هههه تبين الآن انه مركب ، عاشت الأسامي …
 
قال فاتن سيلين:
لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.
إضغط للتوسيع...
فعلا من أصعب الامور التوصل لاسم جميل ملائم مع الجيل الجديد بمعنى جميل و مباح شرعا
قال فاتن سيلين:
من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
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أمي رحمها الله.. أعجبها اسم ابنة جارتنا ذلك الوقت
قال فاتن سيلين:
هل انت راضي على اسمك؟
إضغط للتوسيع...
نعم الحمد لله
قال فاتن سيلين:
لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
إضغط للتوسيع...
لا اطلاقا
قال فاتن سيلين:
هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
إضغط للتوسيع...
نعم كلهم ينادونني باسمي
قال فاتن سيلين:
ما معنى اسمك؟
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الضحك من غير صوت هههه بصح أنا العكس

مشكورة على الموضوع فاتن سلين و اسميك في اثنين يهبلو ربي يحفظك
 
قال الامين محمد:
اسم الامين محمد اخذته لما كنت ادرس في الثانوية
سماتني احدى الزميلات و السبب هو كنت نعمل دروس للزملاء
و كنت لما اذكر اسم النبي صلى الله عليه و سلم
اقول الامين محمد على غير ما تعود عليه الناس
فالجل يقول محمد الامين او محمد النبي او رسول الله صلى الله عليه و سلم
فكانت التسمية من احدى الزميلات و من حينها تقريبا لازمني هذا الاسم
و ذائما اتذكر العام و المكان و الزميلة و الاجواء التي جاء فيها اسمي
الامين محمد

اكيد
راض جدا فالاسم جميل و الذكرى اجمل

لا لن اغيره عجبني و انا اشتهرت به

الامين محمد هو الغاالب لكن لما كنت لاعب كرة قدم
و كنت نلعب مليح كانوا يقولوا الشيخ الامين محمد و لما دربت في وقت من الاوقات الفريق المحلي
بقات كلمة الشيخ الامين محمد تقريبا متلازمة الى اليوم
هكذ الشيخ الامين محمد
إضغط للتوسيع...
استاذي الطيب الشيخ محمد أمين🤗
ظننت أنه اسمك الحقيقي
شكرا لمرورك بارك الله فيك
 
قال aljentel:
وعليكم السلام ورحمة الله

من واجبات الطفل على والديه اختيار له الاسم الجميل فهو واجب شرعي ..

اعتقد والدي هو من اختار إسمي على إسم أخيه المتوفي رحمه الله

بكل تأكيد

لن أغيره

نعم الجميع ينادوني به وليس لدي اسماء اخرى

معنى اسمي شيخ التجار عند بعض القوميات وعند قوميات اخرى يعني المدينه او سوق المدينه ..


شكرا لك ، كنت اظن ان اسم والدك سيلين هههه تبين الآن انه مركب ، عاشت الأسامي …
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مرحبا اخي نورت الموضوع🌷
شكرا لك
ههه لا هو اسمي مركب
 
قال سحائب الشوق:
فعلا من أصعب الامور التوصل لاسم جميل ملائم مع الجيل الجديد بمعنى جميل و مباح شرعا

أمي رحمها الله.. أعجبها اسم ابنة جارتنا ذلك الوقت

نعم الحمد لله

لا اطلاقا

نعم كلهم ينادونني باسمي

الضحك من غير صوت هههه بصح أنا العكس

مشكورة على الموضوع فاتن سلين و اسميك في اثنين يهبلو ربي يحفظك
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مرحبا اختي ابتسام أو بسمة هههه اسمك جميل في كلا الحالتين ويعجبني كثيرا وصحيح اغلب من اعرفهم باسم بسمة أو ابتسام بشوشوات فعلا ويضحكن دوما ربي يدوم ضحكتك .
ربي يرحمك امك ويجعل قبرها روض من رياض الجنة
شكرا لمرورك 🌹بارك الله فيك
 
قال فاتن سيلين:
استاذي الطيب الشيخ محمد أمين🤗
ظننت أنه اسمك الحقيقي
شكرا لمرورك بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
هههههه ركزي الامين محمد و ليس محمد امين
 
قال فاتن سيلين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🌹موضوعي اليوم للترفيه وايضا لنعرف معاني وقصص اسماء بعضنا البعض😊

🔵لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.

⚫اسئلتي:

🔸من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
إضغط للتوسيع...
الذي اختار اسمي هو أبي رحمه الله تعالى تيمنا بالنبي إلياس عليه السلام
قال فاتن سيلين:
🔸هل انت راضي على اسمك؟


ا
إضغط للتوسيع...
الحمد لله راضي على اسمي لانه اسم نبي
قال فاتن سيلين:
🔸لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
إضغط للتوسيع...
لم اغيره بل أضيف له اسم هو محمد إلياس
قال فاتن سيلين:
🔸هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
إضغط للتوسيع...
كلهم ينادنوا باسمي
قال فاتن سيلين:
🔸ما معنى اسمك؟
إضغط للتوسيع...
اسمي هو اسم نبي هذا ما اعرفه
قال فاتن سيلين:
اليكم الخط اتحفونا بقصص اسماؤكم الجميلة😍
إضغط للتوسيع...
هناك قصة النبي إلياس عليه السلام عبر اليوتيوب و الكتب
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم و الممتاز جعله الله في ميزان حسناتك دمت مبدعة في سماء المنتدى
 

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