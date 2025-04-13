لكل اسم قصة🌹هل انت راضي على اسمك؟

فاتن سيلين
:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعي اليوم للترفيه وايضا لنعرف معاني وقصص اسماء بعضنا البعض
لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.
اسئلتي:
من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
هل انت راضي على اسمك؟
لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
ما معنى اسمك؟
اليكم الخط اتحفونا بقصص اسماؤكم الجميلة
موضوعي اليوم للترفيه وايضا لنعرف معاني وقصص اسماء بعضنا البعض
لا يخفى عليكم أهمية اختيار اسماء الاولاد وحتى شرعا يوم القيامة الله سيسأل الوالدين عن أسماء أولادهم.فلا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار اسماء اولادك .اختر لهم انت اسمهم واحرص أن يكون اسم ذا معنى جميل ويواكب جيل ابنك حتى لا يتعرض للتنمر.
اسئلتي:
من اختار لك اسمك والديك أو شخص اخر؟وهل هناك قصة لسبب تسميتك باسمك؟
هل انت راضي على اسمك؟
لو اتيحت لك فرصة تغيير اسمك ماذا تختار اسم لنفسك؟
هل الجميع بناديك باسمك الرسمي أو عندك اسماء اخرى؟إذا نعم اذكرها لنا؟
ما معنى اسمك؟
اليكم الخط اتحفونا بقصص اسماؤكم الجميلة